Réchauffement climatique : en Asie du sud les humains meurent à cause des températures trop élevées

Quand vous avez trop chaud, que les températures sont caniculaires et que vous cherchez un petit coin de fraîcheur, vous employez peut-être ces termes : je meurs de chaud, ou il fait une chaleur à crever… Ce ne sont que des mots qui n’entraîneront évidemment pas votre mort ! Pourtant, et malheureusement dans certains pays du monde, cette simple expression française pourrait se vérifier. Selon les dernières estimations, l’Inde et le Pakistan, deux pays voisins en Asie du Sud Est, ont atteint le seuil de température qui sera fatal à l’homme… Ces canicules en Asie pourraient décimer des millions d’habitants, dans la mesure où le seuil maximal de chaleur humide est lui, largement dépassé depuis quelques temps. Chronique de morts annoncées, et de l’impuissance du monde à pallier ce désastre !

Pourquoi cette alerte ?

En Asie du Sud et plus particulièrement en Inde et au Pakistan, les températures atteignent au moins de mai les 50°C, une chaleur insoutenable… D’autant que les niveaux très élevés d’humidité dépassent déjà le seuil limite de survie pour des personnes se trouvant de manière prolongée à l’extérieur. Le seuil est évalué par les scientifiques à 35°C, c’est le Tw (thermomètre humide) et cela concerne les personnes en bonne santé. Cette valeur tient compte de l’humidité de l’air pour mesurer la résistance du corps humain à la chaleur. Concrètement, plus l’air est humide, plus il atteint une saturation en eau et moins nous transpirons, nous ne refroidissons donc plus notre corps. Par exemple si l’humidité était de 100%, nous ne pourrions plus suer, donc plus réguler notre température corporelle.

La chaleur humide, un danger imminent pour les humains !

On pourrait légitiment se demander pourquoi le corps humain ne peut supporter ces 50°C en Asie, alors que dans l’absolu, il est capable de supporter 100°C.. Mais cette température est possible lorsque l’air est sec et que l’humidité ambiante n’empêche pas le corps de transpirer… Dans un milieu humide, dès que la température atteint 25°C, l’air devient irrespirable pour le commun des mortels. Une étude publiée dans la revue American Physiological Society estime que le corps humain peut succomber en seulement 6 heures en étant exposé à ce genre de températures humides !

L’étude en question

Les scientifiques, responsables de cette étude ont mesuré la capacité de résistance de jeunes adultes en bonne santé, avec six conditions climatiques différentes et extrêmes. Aucun des participants n’a pu atteindre la limite de 35° Tw, limite jugée trop haute par les scientifiques… Avec des personnes vulnérables ou âgées, cette limite n’aurait même pas atteint ce seuil critique. Souvenez-vous de la triste année 2003, en France: la canicule avait fait plus de 70 000 morts et décimé les personnes âgées… La température n’avait pourtant pas dépassé les 28°Tw ! Alors à 35°Tw, c’est l’hécatombe assurée. Depuis quelques jours, la température en Inde et au Pakistan atteint les 30°Tw, 2 degrés de plus que le seuil de tolérance estimé par les scientifiques. Au Pakistan, la ville de Jacobabad enregistre même déjà 6 jours à plus de 35°Tw !

Des premières victimes, hélas !

En Inde, dans l’état du Maharashtra, 25 personnes ont déjà succombé aux températures depuis le mois de mars. Et l’avenir ne semble pas s’éclaircir puisque dans une étude publiée sur ScienceAdvances, les scientifiques estiment que les températures atteignant les 33°Tw ont doublé depuis 1979. Ces valeurs mortelles vont donc encore s’accentuer avec pour cause principale, le réchauffement climatique évidemment ! Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à faire pour endiguer le problème, c’est probablement déjà trop tard… A moins de déplacer les populations vers des températures plus clémentes… Les températures extrêmes sont un danger imminent pour tous ces gens, et nous nous trouvons dans une impuissance catastrophique !