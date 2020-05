Le Pakistan va planter 10 milliards d’arbres en embauchant ceux qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie

Depuis 2018, au Pakistan, un gigantesque programme de reforestation national est en cours… L’objectif étant de planter 10 milliards d’arbres d’ici 2023… Le projet nommé Billion Tree Tsunami espère un « Pakistan plus vert ». Ce pays est ravagé depuis des années par la déforestation et le bétonnage massif…

Le changement climatique contribue aussi largement au manque d’arbres dans ce pays d’Asie. Le premier ministre Imran Khan a donc décidé de replanter des milliards d’arbres… Et avec le confinement, il a eu une autre idée plutôt intelligente pour recruter de la main d’œuvre et participer à cette fabrication de poumon vert du pays !

10 milliards d’arbre en 5 ans ! C’est un chantier pharaonique, et il faut de la main d’œuvre ! Le projet recueille tous les suffrages des pakistanais mais les arbres ne se plantent pas encore seuls ! Avec le confinement, comme dans bon nombre de pays, de nombreux pakistanais ont perdu leur emploi.

Et le gouvernement pakistanais a décidé de leur apporter un soutien original. Tous les travailleurs ayant perdu leur emploi pendant cette crise de la Covid-19 se voient proposer de replanter les arbres du pays ! Les « travailleurs de la jungle » sont rémunérés par l’Etat à raison de 500 roupies par jour (soit 3€ environ) … Ce n’est pas Byzance, mais cela équivaut à la moitié d’un salaire d’un ouvrier environ… Et c’est toujours mieux que rien du tout, l’assurance chômage n’existe pas au Pakistan !

Les travailleurs, quant à eux, sont heureux de pouvoir travailler à l’extérieur, percevoir un salaire et en même temps, agir pour le bien de leur nation ! 63 000 emplois créés pour reboiser le pays et améliorer les conditions économiques de ces gens qui se retrouvent sans rien ! Une belle initiative gouvernementale non ?

Photo d’illustration De mojo cp / Shutterstock