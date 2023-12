Voyager en camping-car, c’est s’offrir la liberté d’aller où l’on veut, quand on le souhaite, mais acheter ce type de véhicules peut être hors budget pour bon nombre d’entre nous. La solution se trouve parfois dans l’aménagement d’un fourgon pour vos futurs week-ends improvisés. Et là, il faut être un fin bricoleur pour créer de toutes pièces un espace aménagé et fonctionnel. La société allemande Owomo propose une approche novatrice pour simplifier la construction de votre propre camping-car ou camp de base avec des panneaux emboîtables. Fabriqués en contreplaqué de hêtre, ces panneaux s’assemblent comme des pièces de puzzle, permettant la création facile de meubles modulaires tels que des lits, des tables et des chaises longues. Découverte.

Owomo, qu’est-ce que c’est ?

Le système Owomo comprend des panneaux emboîtables, qui s’installent sur des boîtes Eurobox, déjà connues des amateurs de camping. Les boîtes vont servir de support aux plaques Owomo et la construction deviendra un plancher pour un matelas ou une table à l’extérieur, par exemple. Chaque panneau Owomo s’ajuste parfaitement comme un couvercle sur une Eurobox de 60 × 40 cm, créant ainsi une surface plate solide pour construire différents éléments. D’une épaisseur de 1,8 cm, ces panneaux rappellent les tapis de jeu en mousse pour enfants, que l’on assemble tel un puzzle. Ils sont d’ailleurs conçus pour s’emboîter grâce à des bords en forme de puzzle.

Plusieurs modèles disponibles pour s’adapter aux besoins

Owomo propose une gamme de panneaux, dont certains sont perforés avec une poignée centrale pour un retrait facile, tandis que d’autres sont solides et destinés à la création de modules spécifiques tels qu’un évier ou une cuisinière encastrée. En complément, des supports arrière sont disponibles pour soutenir un panneau et créer un siège arrière. Les prix varient de 59 à 69 € pour les panneaux, selon le style, et les supports arrière sont proposés à 49 € la paire.

L’entreprise estime qu’une configuration typique nécessiterait environ 10 panneaux pour remplir l’intérieur d’un fourgon de taille standard, comme le VW Crafter ou le Mercedes Sprinter. Cela représenterait un coût approximatif de 590 € pour les panneaux, en plus du coût des boîtes, si vous ne les possédez pas déjà.

Pour les campeurs, mais également pour les professionnels

En plus d’être une solution ingénieuse pour le camping, Owomo suggère que son système peut également être utilisé à des fins commerciales, comme la création d’un établi à partir de caisses remplies d’outils. La polyvalence du système le rend adapté aussi bien au camping qu’au travail à distance, où les panneaux peuvent être utilisés pour créer des bureaux et des établis. Ce serait le cas, si vous avez besoin de rangements pour vos outils ou que votre véhicule de travail doit être aménagé pour recevoir des outils particuliers.

De plus, à la différence d’un aménagement classique, étant posées sur des boîtes Eurobox, les plaques permettent de nombreux rangements supplémentaires et facilement accessibles. Il suffit de déclipser la pièce de puzzle qui sert de couvercle pour accéder au contenu de la boîte. Vous souhaitez en savoir plus sur ce concept ? Rendez-vous sur owomoworld.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .