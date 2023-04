MiniB : un kit d’aménagement amovible qui tient dans une valise pour transformer une voiture en camping-car

Basée en Pologne, l’entreprise 123Labs a mis au point ce kit d’aménagement de camping, appelé MiniB. Avec sa forme compacte et son poids léger, ce dispositif se range facilement dans le coffre d’une voiture. Il peut aussi être transporté dans les avions, car il respecte le gabarit et le poids de bagages imposés par certaines compagnies aériennes. Ce qui permet aux touristes de l’emporter lors de leur voyage et d’éviter la location d’un fourgon, d’un van ou d’un camping-car à prix élevé. Il leur suffit de louer une voiture dotée d’un hayon et d’y installer le kit. Vous pouvez découvrir davantage cette invention à travers cet article.

Comment le kit MiniB est-il réalisé ?

D’après 123Labs, ce nouveau kit de camping a été inspiré du concept « swissRoomBox » lancé par misC Sport & Leisure en 2010. Il est à noter que cette start-up suisse n’est plus sur le marché depuis quelques années. La différence est que cette innovation est plus légère (1 kg de moins) et qu’elle est dépourvue de roulettes. En mode plié, elle prend la forme d’une simple boîte rangée dans une housse de transport. Ainsi, elle mesure 110 cm de long, 65 cm de large et 25 cm de haut.

Le kit pèse 28 kg, un poids qui n’excède pas les 32 kg autorisés en classe d’affaires et en première classe auprès de certaines compagnies aériennes. Cependant, il est tout de même à noter que ce poids dépasse les 23 kg autorisés généralement en classe économique. L’aménagement est composé de nombreuses pièces emboîtables en bois contreplaqué étanche, qui peuvent être assemblées comme un puzzle en 3D.

Quels sont les meubles de camping disponibles dans ce kit ?

Selon son concepteur, ce kit permet à ses usagers de monter différents équipements de camping, en l’occurrence, un plan de travail, un lit, une table, des tabourets et un canapé. En assemblant quelques supports et panneaux, les voyageurs peuvent construire un lit double de 195 cm de long. Ce dernier peut facilement être déployé sur le plancher du hayon et les sièges arrière repliés de la voiture. Il serait capable de supporter des personnes pesant jusqu’à 190 kg au total. Un matelas (en trois pièces) est également fourni. Outre cela, la plateforme de cuisine coulissante pourrait accueillir les ustensiles et le réchaud.

Ces deux éléments (lit et plan de travail) sont déjà suffisants pour réussir un road-trip. Mais l’entreprise 123Labs veut offrir plus. En effet, la structure du lit peut être transformée en canapé pendant la journée. Ses utilisateurs pourraient placer ce meuble à l’extérieur pour se détendre, boire un verre ou lire tranquillement. D’ailleurs, ce dispositif offre aux voyageurs la possibilité de monter deux tabourets et une petite table à manger à hauteur réglable.

Avec quel type de véhicule ce produit est-il compatible ?

Selon son concepteur, ce kit de camping peut être intégré dans les voitures avec un hayon ou à chargement arrière (breaks, SUV, monospaces, etc.). Son installation ne requiert ni outil spécifique ni modification du véhicule. Ses différentes pièces sont fixées à l’intérieur de l’automobile par un simple jeu de sangles à cliquet.

Ce dispositif pourrait donc être utilisé sur des véhicules empruntés ou loués. Ces derniers doivent seulement avoir un espace de chargement plat pouvant accueillir le cadre du lit. Concernant le lancement de ce produit, une campagne Kickstarter se déroule actuellement, où il est disponible à partir de 878 €. Plus d’informations : kickstarter.com / 123camp.eu