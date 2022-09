Ils transforment une petite Toyota Ace en incroyable camping-car “transformable” à deux étages

Qui a dit qu’un camping-car devait forcément être spacieux, luxueux et coûter plusieurs centaines de milliers d’euros ? Ce n’est apparemment pas ce que pensent les Japonais, avec leur petit Toyota ACE qui est apparu au milieu des années 80… Avec les aléas économiques de la vie actuelle, et les différentes augmentations que nous subissons déjà et celles qui vont poindre bientôt, la vie « minimaliste » semble préoccuper de nombreux citoyens dans le monde ! Trois amis étudiants, très préoccupés par l’environnement, mais également par la situation économique du moment, ont décidé de construire un minuscule camping-car transformable, sur la base d’un Toyota Ace. Découverte !

D’où leur est venue cette idée ?

Depuis 1998 trois amis en fin d’étude, projettent de construire leur camping-car… Ils récupèrent alors un très vieux camion Toyota Ace dans un état proche de la décrépitude ! Pare-chocs qui tiennent par le Saint-Esprit, peinture passée, carrosserie abîmée, il n’est pas vraiment très beau à voir quand il devient leur propriété… Mais ils ont en tête de le transformer en petite maison sur roue et s’attèlent donc à la tâche ! Rappelons en passant que les Japonais sont les champions du monde de l’aménagement des petits espaces, avec les minuscules Kei dont nous vous parlions ici.

Un Kei Car avec le Toyota Ace !

Les trois amis ont bien travaillé car leur petite transformation a fait de ce vieil Ace, un superbe camping-car avec une salle de bain, deux étages et même une petite baignoire ! La construction de leur mini camping-car leur a pris plusieurs années, car ils ont du tout faire eux-mêmes, mais également financer la totalité des travaux… Aucun d’eux n’était spécialiste en menuiserie, plomberie ou autres, ils ont donc dû essayer, rater, réessayer puis réussir ! Leur camping-car dispose de deux étages (rien que ça), et le second étage se déplie via des vérins hydrauliques…

Deux lits confortables s’offrent donc aux campeurs simplement en appuyant sur un seul bouton dans la cabine. Le petit camping-car a été fabriqué avec du contreplaqué sur un cadre en acier, avec des tôles d’acier pour l’extérieur. En mode voyage, il ne mesurait que 3 mètres et en 2001, les trois amis ont terminé leur voyage à travers le pays après un an sur la route. Ils avaient à l’époque raconté leur périple sur un site internet, qui n’est malheureusement plus en ligne aujourd’hui !

Un petit tour à l’intérieur ?

Au deuxième étage, on découvre une chambre meublée dans le plus pur style japonais recouverte de tatamis au sol… Une grande fenêtre et un puits laissent entrer la lumière naturelle. L’accès au deuxième étage, se fait par un petit escalier qui part du salon. Le rez-de-chaussée propose un salon, une salle à manger, une cuisine entièrement équipée et donc la petite salle de bain avec une baignoire. Dans la cuisine, les amis peuvent cuisiner, partager leurs repas, ou se détendre autour d’un verre… Elle est suffisamment grande pour préparer les sushis à deux, sans se gêner ! Selon Japanese Nostalgic Car, ce camping-car a été fabriqué à la fin des années 1990 mais il est devenu célèbre lorsqu’en 2008, les amis l’ont mis en vente pour 5500 $ ! Plus d’informations : web.archive.org