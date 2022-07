Camion aménagé : Ils transforment un vieux véhicule de pompiers en magnifique camping-car tout équipé !

Ils sont nombreux dans le monde à transformer des véhicules en camping-car, car acheter un véhicule de ce type peut se révéler très couteux, voire inaccessible pour de nombreuses personnes… Alors, certains se lancent dans des transformations ou restaurations de vieux camions pour qu’ils deviennent de magnifiques camping-cars optimisés et confortables. Il y a encore quelques années, une maison devait être spacieuse, de préférence en parpaings et ciment, et entourée d’un grand jardin familial… Mais depuis quelques temps, la tendance semble s’inverser avec des maisons plus petites, comme les tiny houses, ou comme cet incroyable camion de pompiers Suisse, qui a été transformé en camping-car. Découverte !

Une idée de Collectief Soepel

Cette maison mobile est absolument minuscule et compacte, mais seulement en apparence… Grâce à des trésors d’ingéniosité, une quasi-perfection architecturale, et beaucoup d’imagination, ce camion de pompiers est devenu un véritable espace de vie qui peut accueillir une famille de cinq personnes… Cette œuvre est celle de l’entreprise néerlandaise Collectief Soepel. Elle n’est pas mondialement connue mais répond souvent aux besoins des amateurs de transformation de camions en camping-cars. Celui-ci est la sixième réalisation de l’entreprise. S’ils ont choisi un camion de pompiers, c’est pour l’espace qu’il offrirait après transformation, mais également pour le fait qu’il soit équipé d’un robuste moteur de 4X4 Mercedes Vario.

La transformation du camion de pompiers

Les qualificatifs pour décrire cette transformation sont nombreux, car c’est une véritable réussite… Si l’on oublie l’extérieur, on ne se croirait vraiment pas dans un camion de pompiers. L’intérieur a été pensé pour cinq personnes dans une harmonie et un équilibre parfaits. Grâce à l’utilisation de formes et de matériaux naturels, l’espace est loin d’être exigu. La cuisine en contreplaqué de bouleau est équipée d’un plan de travail en bois de frêne et de rangements qui répondent aux besoins précis d’une famille nombreuse, installés sur toute la longueur du camion. De petites fenêtres rectangulaires et circulaires, ainsi que quelques lucarnes, laissent entrer la lumière naturelle dans le camion pour un sentiment d’espace encore plus grand.

Quelques détails supplémentaires ?

Les concepteurs ont choisi du bois de platine pour réaliser l’intérieur, mais de nombreux aménagements, et notamment tous les éléments muraux, ont été fabriqués en plastique GOGO, un plastique 100% recyclé. On adore le grand lit qui a été construit directement dans l’alcôve et auquel on peut accéder grâce à des poignées d’escalade… Ingénieux non ? Quant au salon, il se transforme chaque soir en chambre à coucher pour les trois enfants de la famille. Une petite échelle permet d’accéder au camping-car et à droite en entrant, on trouve une petite salle de bains avec commode, toilettes et douche. Ce n’est certes pas très grand pour y vivre à cinq, mais c’est vraiment très réussi… Il est magnifique ce vieux camion de pompier, qui a, du coup, pu reprendre du service sous une autre forme !