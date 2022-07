Egoé : Skoda invente un kit ultra compact pour transformer son crossover électrique en “camping car”

A l’heure actuelle, il est très facile de transformer sa voiture en camping-car sans pour autant investir des milliers d’euros… De nombreuses solutions existent, comme les tentes de toit qui s’ajoutent en quelques minutes parfois et qui s’adaptent à de nombreux véhicules classiques. Pour les aménagements intérieurs, il existe de plus en plus de kits qui s’installent à l’arrière d’un pick-up ou même dans l’habitacle d’une voiture. Au lieu d’acheter un camping-car, l’alternative d’un kit modulaire est de plus en plus prisée par les campeurs. Skoda explore actuellement le concept d’un micro-campeur électrique modulaire basé sur son premier SUV tout électrique. Découverte !

Quel est ce concept ?

Skoda UK a présenté un concept de camping-car unique conçu à partir de son crossover électrique Enyaq iV 80. Ce nouvel équipement se veut être un compromis entre le camping lors d’un festival d’été, un voyage écologique et le vrai camping dans un terrain… Une solution modulaire qui s’appelle Enyaq FestEVal, qui offre jusqu’à 544 km d’autonomie par charge, qui se recharge en 30 minutes et offre suffisamment de place pour que quatre personnes puissent s’allonger et passer une nuit confortable. Une fois rentré à la maison, le véhicule reprend ses fonctions d’utilitaire en quelques minutes.

De quoi se compose ce kit ?

Skoda a fait le choix d’accessoires de série pour créer le FestEVal. Il se dote par exemple d’un ensemble de barres transversales qui vont supporter une tente de toit à coque rigide. Ce premier couchage se déploie en quelques secondes et permet à deux personnes de s’y installer. C’est l’alternative parfaite pour une nuit sur une étape par exemple. Pour doubler la capacité de couchage, Skoda UK a fait appel au célèbre fabricant tchèque d’aménagement intérieur, Egoé, pour ajouter un aménagement à l’intérieur des portes de l’Enyaq. Egoé est un spécialiste des campers boxes, qui travaille depuis longtemps à les rendre plus petits et plus élégants afin qu’ils puissent s’adapter à un plus grand nombre de véhicules, depuis les grands fourgons qui ont toujours fait des camping-cars efficaces, jusqu’aux 4×4 plus petits et aux breaks. Le caisson de la FestEVal est d’ailleurs une adaptation du dernier kit camping-car d’Egoé, le Nestboard.

Que comprend le kit ?

Le kit camping-car Egoé se compose d’un réchaud compact à un feu, un évier avec eau et un lit escamotable. Ce kit n’offre pas la possibilité d’intégrer un réfrigérateur mais prévoit un évier pliable au lieu d’un bidon ou réservoir rigide. L’eau est contenue dans une vessie qui peut aussi servir de douche solaire en la suspendant à l’extérieur. Un couvercle adapté à l’évier pliable augmente l’espace disponible sur le plan de travail, et l’unité coulissante peut également servir de table à manger. En retournant les panneaux avant de la table, vous trouverez même des plateaux de jeu intégrés pour jouer aux échecs ou aux dames. Quand il n’est pas utilisé, le kit peut se replier dans le coffre et laisser les sièges arrière libres pour les passagers. Skoda a opté pour la version la plus longue de l’Enyaq iV 80, qui dispose d’une batterie de 82 kWh pour une autonomie combinée estimée à 544 km (WLTP). La recharge de la batterie atteint 80 % en 30 minutes environ.

Combien ça coûte ?

Le kit Enyaq iV 80 est disponible au Royaume-Uni, au prix recommandé de 42 435 £ (50 000€ environ). La version iV60 avec une batterie plus petite de 62 kWh est proposée à partir de 38 480 £ (45735€ environ). Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Skoda UK.