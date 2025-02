Van Mania propose un kit pour van aménagé, 100 % fabriqué localement et garanti à vie

Nous sommes encore en plein hiver en ce mois de février, mais c’est plutôt bon signe ! Février c’est le mois qui annonce le retour au potager avec les premières plantations, et aussi celui qui annonce les futures vacances… Cette année, vous aurez de quoi partir en longs weekends grâce au hasard du calendrier ! Le 1ᵉʳ et le 8 mai tombent sur un jeudi : vous les voyez arriver les longs weekends ? Et si vous tentiez la petite sortie en van aménagé ? Les vans aménagés sont l’affaire de Nicolas Demazure, fondateur de Van Mania, une entreprise française qui façonne depuis 2011 des kits d’aménagement amovibles pour les vans compacts. Ces derniers sont conçus pour s’installer en un clin d’œil et pour proposer aux baroudeurs en herbe ou confirmés, une solution flexible pour transformer leur véhicule en un véritable cocon nomade. Plongée au cœur de cette solution, made in Vaïssac dans le Tarn-et-Garonne.

Des kits d’aménagements pour van 100 % fabriqués localement !

Dans la commune de Vaïssac, se trouve une grange de 1 000 m² transformée en atelier de fabrication. À l’intérieur, les équipes de Van Mania s’activent toute l’année pour concevoir près de 400 kits par an, entre les particuliers et les partenaires professionnels de l’entreprise. Van Mania, c’est avant tout, un savoir-faire artisanal, acquis et transmis par Nicolas Demazure l’a acquis au fil de ses voyages et de ses expériences. Le fondateur a grandi sur un bateau-école, un espace dans lequel système D et bricolage rythment les journées ! Plus tard, il a appliqué ces compétences à l’aménagement de ses propres vans pour parcourir le monde, avant de les structurer sous forme d’une entreprise innovante.

Des kits adaptés à chaque besoin et chaque aventure

Les aménagements Van Mania se déclinent en huit configurations, portant chacune un nom inspiré des points cardinaux. De la version la plus minimaliste à la plus complète, chaque kit repose sur un système de modules installés sur un plancher robuste en contreplaqué marine. Légers, mais ultra-résistants, ces aménagements permettent de transformer un simple utilitaire en un espace de vie optimisé, avec cuisine, couchage et rangements astucieux.

Facilement montables et démontables en une quinzaine de minutes, ils proposent une flexibilité inégalée et garantie à vie ! Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, des options telles que le chauffage stationnaire, une batterie auxiliaire ou encore un toit relevable sont disponibles, permettant à chacun de personnaliser son van selon ses envies et ses besoins.

Une qualité made in France et une garantie à vie

Chez Van Mania, la qualité est une priorité absolue. C’est pourquoi tous les kits sont fabriqués en France, avec des matériaux écologiques et durables. Le bois utilisé pour les meubles provient de forêts gérées durablement, tandis que l’atelier fonctionne en partie grâce à un système de récupération des eaux de pluie et de chauffage au bois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : vanmania.fr. Et vous ? La vie en van aménagé, cela vous tente ? Que pensez-vous de ces aménagements proposés par l’entreprise présentée dans cet article ? On attend vos retours ! Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .