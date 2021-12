Le plus long trajet en train au monde reliant le Portugal à Singapour (18755 km) ne coute que 1200€

Lorsque nous pensons voyages ou vacances, nous pensons quasiment tous à nous envoler vers le soleil… Prendre l’avion est souvent synonyme d’un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour des destinations ensoleillées ! L’avion va vite, mais sur votre trajet, à part des nuages, vous ne pouvez évidemment rien découvrir des pays que vous survolez…

Et si vos prochaines vacances, vous les imaginiez en train ? Trois semaines complètes à voyager à travers 13 pays incroyables avec pour seule mission de prendre le temps de découvrir ! Découvrir les pays bien sûr, mais aussi les différentes cultures qui jalonneront votre périple… Ce voyage en train de 18 755 kilomètres vous mènera du Portugal jusqu’à Singapour… Bon d’accord, il faudra quand même prendre l’avion pour vous rendre au point de départ et revenir à bon port… Embarquement immédiat !

21 jours pour parcourir 18755 kilomètres !

Cet itinéraire de train un peu particulier repéré par le site Mashable a été dévoilé sur le réseau social Reddit. Et selon eux, ce serait le voyage le plus long au monde, qui partirait de Lagos, à l’extrême sud du Portugal pour arriver à Singapour…

Sur une carte détaillée on peut constater que ce voyage vous permettrait de traverser 13 pays parmi l’Espagne, la France, l’Allemagne, la Pologne, la Biélorussie, la Mongolie, le Vietnam ou encore la Malaisie… N’est-ce pas le rêve de pouvoir traverser autant de pays pour se gorger de paysages si différents d’un pays ou d’un continent à un autre ? Cette ligne ferroviaire existait déjà mais le terminus se situait au Vietnam, ce sont donc près de 2000 kilomètres supplémentaires qui s’ajoutent au trajet initial.

Que comprendraient les 21 jours de trajet ?

Selon l’analyse du blogueur ferroviaire Mark Smith, alias The Man in Seat 61, les 21 jours de trajet engloberaient les arrêts « visite » et les correspondances, explique le site Démotivateur. Mais il aurait également calculé les temps d’attente pour obtenir un visa ainsi que les temps de réservation pour poursuivre le voyage ! Dans certaines villes, les voyageurs devront être acheminés par route pour pouvoir attraper une correspondance et continuer leur périple. Ce voyage en train ne s’effectue évidemment pas dans le même train tout au long de la balade, c’est un point important à préciser peut-être !

Combien cela coûterait-il ?

Toujours d’après les estimations de l’expert ferroviaire, ce voyage reviendrait à environ 1000 $ par personne, soit 1200€ environ. C’est un coût certain évidemment, car il faut ajouter les repas et les petits plus des vacances. Mais cela semble malgré tout bien moins cher que certains billets d’avion: un billet Lisbonne Singapour (aller-retour) coûte environ le même prix que la totalité du voyage en train… Et vous n’aurez pas le privilège de découvrir les magnifiques paysages que vous offrira ce périple peu commun !

Et écologiquement ça donnerait quoi ?

Si le côté polluant des voyages en avion vous interpelle, sachez que le trajet en train est évidemment bien plus écologique. Sur ce voyage entre le Portugal et Singapour, un vol sur avion de ligne produirait 1.67 tonnes de C02 émise dans l’atmosphère; sur le même trajet de 21 jours en train, l’empreinte carbone serait seulement de 0.08 tonne. Le constat est sans appel !

Malheureusement, pour le moment, et à cause de la nouvelle vague qui sévit dans le monde, ce trajet n’est actuellement pas possible…. Enfin, vous savez qu’il existe désormais, et quand ce fichu virus ne sera plus qu’un mauvais souvenir, vous saurez comment organiser votre futur voyage non ?