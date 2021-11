Cette usine va produire un (bio)carburant de synthèse, neutre en carbone et qui recycle l’air pollué

En Allemagne, une usine un peu spéciale vient d’ouvrir ses portes, et elle pourrait peut-être changer le monde… Ou du moins contribuer à un monde meilleur ! Une entreprise qui propose d’assainir le transport aérien, en fabriquant un kérosène « vert » qui serait exempt de dioxyde de carbone !

On sait que le transport aérien, est le plus polluant des modes de déplacement… Alors fabriquer un kérosène vert serait une première mondiale… Avec ce produit, les rejets de dioxyde de carbone rejetés dans l’atmosphère n’existeraient plus…

L’inauguration en grandes pompes s’est déroulée le 3 octobre dernier à Werlte, Basse Saxe, en présence d’Angela Merkel, chancelière de l’Allemagne et de la ministre fédérale de l’Environnement, Svenja Schulze.

Une première mondiale

L’usine allemande produira à l’échelle industrielle un carburant de synthèse. Ce carburant pourra être utilisé par les avions mais ne rejettera pas de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Mais il fera encore mieux puisqu’il pourra également recycler l’air pollué ! Un véritable coup de tonnerre vert, qui nous vient d’Allemagne, un pays ou l’abandon des énergies fossiles est au cœur du pouvoir !

Comment cela fonctionne ?

L’usine va dans un premier temps produire de l’hydrogène vert par électrolyse… L’hydrogène sera « vert » puisqu’il proviendra d’installations solaires et éoliennes proches. Dans un second temps, elle récupèrera le biogaz local produit par la méthanisation des déchets alimentaires. Grâce à la paraffine brute fabriquée puis raffinée, cela donnera le fameux kérosène vert qui pourra être utilisé pour les avions.

“Notre usine de Werlte, dans l’Emsland, en Allemagne, fonctionne à l’électricité verte provenant de l’énergie éolienne et solaire locale. Elle utilise le CO2 provenant d’une usine de biogaz sur place ainsi que de l’air et de l’eau pour produire un pré-produit de kérosène. Dans la raffinerie de Heide, il est transformé en e-kerosène pour être expédié à l’aéroport de Hambourg, d’où il est utilisé comme carburant neutre en CO2 dans le système de transport aérien.” explique l’entreprise sur son site.

C’est grâce à l’organisation non gouvernemental Atmosfair qui voulait prouver que l’on pouvait se passer des énergies fossiles ! Et c’est finalement un succès puisque la compagnie nationale Lufthansa, vient de s’engager à une commande de 25 000 litres sur 5 ans !

Mais tout n’est pas si « rose » que cela !

La production ne débutera qu’en 2022 à raison d’une tonne par jour ! Un Airbus A320 consomme cette tonne de carburant en moins de deux heures… Il faudra donc plus de 4 jours pour assurer un simple Paris-Marseille en kérosène vert ! L’autre problème est le prix de ce kérosène vert ! En effet, il serait 10 fois plus cher que du kérosène classique… En imposant un quota minimum de biocarburant pour le transport aérien, l’Allemagne et la France d’ailleurs, devront pourtant se résoudre à acheter ce bio kérosène, et ce, quel qu’en soit le prix.

Mais au fait c’est quoi le kérosène ?

Le kérosène est un produit pétrolier liquide utilisé dans l’aviation pour l’alimenter les réacteurs d’avions. C’est en fait un mélange d’hydrocarbures contenant des alcanes, issu du raffinage du pétrole. Comme tous les carburants, le kérosène est un polluant atmosphérique et émet des gaz à effets de serre. L’empreinte carbone d’un voyage en avion est très élevée et cela est dû à l’utilisation du carburant fossile qu’est le kérosène.

A ce jour, le transport en avion est le plus polluant de tous ! Un voyage entre Paris et New York consomme environ 500 litres de kérosène. Ce qui correspond à 310 grammes de CO2 par kilomètres…. A titre de comparaison, un train électrique émet 7 grammes par kilomètres et une voiture à essence 213 grammes par kilomètre ! L’invention des Allemands pourrait donc changer la donne et rendre les voyages en avion, un peu moins polluants… Et par conséquent, limiter le réchauffement climatique de la planète. Un kérosène à suivre de près donc !