Egoe invente une malle d’aménagement pour transformer les véhicules breaks en camping-car

Les beaux jours devraient bientôt revenir et, avec eux, des envies d’évasion, de week-ends au grand-air et de liberté. Lorsque l’on décide de partir à la dernière minute, il est difficile de prévoir un hôtel, un camping ou d’atteler la caravane qui dort dans le garage ! Peut-être qu’en adeptes du bivouac, vous connaissez déjà la Nestbox. Il s’agit d’une malle d’aménagement conçue par la marque tchèque Egoe, qui intègre des rangements, un couchage et une petite cuisine. Une solution amovible qui s’adresse aux propriétaires de monospaces, de SUV ou d’utilitaires. Cette année, Egoe revient avec le Nestboard, une malle tout aussi amovible, mais qui s’adapte à certains véhicules de type break. Cela permet d’élargir le champ des possibles à d’autres utilisateurs. Découverte.

La malle Nestboard, qu’est-ce que c’est ?

Nestboard a été inventé par Egoe pour répondre à la problématique de la hauteur sous plafond des breaks. Un problème qui ne se pose pas dans les monospaces en général. En réalité, le Nestboard 600 est un tiroir qui se glisse dans le coffre de votre break, ne dépassant pas les 40 cm de hauteur. Une solution parfaite qui laisse assez de place pour ranger les bagages au-dessus du kit. En fait, il fonctionne comme un double plancher reunissant votre cuisine et votre espace de couchage dans le coffre, sans trop empiéter sur le volume total. Le socle du caisson sert de support aux bagages, ainsi que d’espace de couchage. Quant à la cuisine, elle se range sous la plateforme et s’ouvre en coulissant vers l’extérieur.

Focus sur les équipements du Nestboard 600

Cet aménagement amovible pour véhicules breaks se compose d’un évier avec robinet et réserve d’eau, d’un réchaud à gaz et de divers rangements. Lorsque vous ouvrez le hayon de votre break, il vous suffit de faire coulisser le tiroir vers l’extérieur, dévoilant ainsi la cuisine, en quelques minutes seulement. Quant au lit qui se retrouve au-dessus de la cuisine, il procure un espace suffisant pour deux personnes, avec des surmatelas fournis avec le kit. Le Nestboard 600 s’impose comme une excellente solution de malle amovible pour conserver un certain confort, et ce, même dans les endroits les plus reculés lors de vos prochaines aventures !

Caractéristiques, prix, compatibilité de la Nestboard 600

Le kit de conversion Nestboard 600 mesure 910 × 155 × 940 mm et dispose d’un sommier de 1 000 (ou 1 300) × 2 000 mm. Il pèse 61.5 kg et est disponible en noir, bleu ou orange. Ce dernier est livré avec la carrosserie, le module d’eau et le module de cuisson amovibles, ainsi que l’espace de rangement destiné principalement à un réfrigérateur. N’oublions pas le lit constitué de sommier avec barrières latérales, de support de sommier et matelas avec parties latérales. Il coûte 2 940 € (hors TVA) et peut être livré entre 6 à 8 semaines après la réception de l’acompte demandé. Ce kit de conversion est compatible avec les marques et les modèles suivants : Audi A6, Ford Galaxy, Mondeo, S-Max et Tourneo Connect, Land Rover Discovery IV, Mazda 6, Subaru Outback, Škoda Octavia, Superb, Enyaq 80, Kodiaq, Tesla Y, Volvo V70/R, V90 et Volkswagen Golf Variant, Passat et Touareg. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Egoe-nest.eu.