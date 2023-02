Peut-être avez-vous regardé la dernière émission de “Qui veut être mon associé ?” sur M6 ? Une jeune start-up d’Angers, représentée par Julien Boucault qui est son fondateur, est venue présenter son invention. Cette dernière pourrait vous être bien utile lors de votre prochain weekend détente. En effet, il s’agit d’une solution innovante qui permet de transformer de nombreuses voitures, utilitaires ou fourgonnettes, en camping-car. Grâce au passage dans l’émission, deux duos d’investisseurs avaient craqué pour son invention, Blaise Matuidi et Delphine André ainsi qu’Éric Larchevèque et Jean-Pierre Nadir. Son cœur lui dictait le joueur de football Blaise Matuidi. En revanche, la raison lui a fait choisir Éric Larchevèque et Jean-Pierre Nadir, fondateur de Ledger. Spécialiste en cryptomonnaie pour le premier et fondateur du groupe Easyvoyage pour le second. Retour sur cette drôle d’invention qui va faire un carton cet été !

Quelle est cette invention ?

Comme nous vous l’avons dit, les kits d’aménagement Tchao-tchao permettent de transformer votre véhicule en monospace aménagé, en rabattant simplement la banquette arrière. Chaque kit est en bois et ne pèse que 50 kg. Il suffit de glisser le bloc dans le coffre, banquette rabattue, pour découvrir un couchage pour deux personnes, des rangements coulissants prévus pour un réchaud, un générateur ou un jerrican d’eau. « On peut y dormir, s’y abriter, y manger, et c’est amplement suffisant pour aller découvrir la nature et s’émerveiller. Pas besoin d’investir dans un van, souvent très cher et suréquipé. Surtout quand on sait qu’il est utilisé en moyenne qu’une trentaine de jours par an. » explique le fondateur dans une interview accordée au journal 20 Minutes.

Comment lui est venue cette idée ?

Acheter un van aménagé coûte cher, d’autant plus qu’il ne sert que quelques jours par an. Lors d’un voyage en Norvège avec sa femme et leur fils, ils optent pour l’aménagement très sommaire d’un break et l’idée d’améliorer ce concept naît à cette occasion. Pendant huit ans, il travaille sur son idée et lâche son poste d’hydrobiologiste pour travailler sur son projet dans un coin de son garage. Il se forme en menuiserie, achète une fraiseuse numérique, établit un cahier des charges et imagine un kit qui pourrait s’installer en cinq minutes tel un puzzle géant. Un autre point important pour l’inventeur : travailler avec des matières premières locales. Il jette alors son dévolu sur le peuplier des Pays-de-la-Loire, puisqu’il est originaire d’Angers.

Combien cela coûte ?

Le kit Tchao Tchao est disponible en trois versions et suite à son passage dans l’émission, une quatrième version destinée aux petites citadines verra bientôt le jour. Pour le moment, il est possible d’équiper une centaine de véhicules avec trois modèles différents :

Le kit SUV , vendu 2 690 € et disposant d’une contenance de 180 l pour des dimensions de 1,10 m × 1,90 m. Ce kit offre donc deux couchages, des tiroirs extensibles et une tablette extérieure.

, vendu 2 690 € et disposant d’une contenance de 180 l pour des dimensions de 1,10 m × 1,90 m. Ce kit offre donc deux couchages, des tiroirs extensibles et une tablette extérieure. Le kit Ludospace , destiné aux utilitaires, est vendu 3 190 €. Ses dimensions sont de 1,25 m × 1,90 m et il se compose de deux couchages, d’une banquette intérieure et de tiroirs extensibles pour un volume de 270 l.

, destiné aux utilitaires, est vendu 3 190 €. Ses dimensions sont de 1,25 m × 1,90 m et il se compose de deux couchages, d’une banquette intérieure et de tiroirs extensibles pour un volume de 270 l. Le kit Fourgon, vendu à 3 490 €, transforme votre fourgon en un petit camping-car, avec des dimensions de 1,40 m × 1,90 m et un volume de 400 l. Il procure deux couchages, une banquette intérieure et des tiroirs extensibles.

Tous ces kits sont déjà disponibles et peuvent être livrés sous trois semaines. Proposé à 3 000 € contre 60 000 € pour un van aménagé, le calcul est vite fait et votre budget vacances n’en sera que plus conséquent pour les loisirs, non ? En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Tchao-tchao.com.