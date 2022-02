Cybercat : un kit insolite pour transformer le Tesla Cybertruck en… bateau catamaran !

Vous avez déjà entendu parler du Cybertruck, non ? Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il s’agit d’un véhicule tout électrique aux allures hors du commun. Conçu et dévoilé par Tesla en 2019, le pick-up est censé offrir des performances comparables à celles des voitures de sport. Selon le constructeur américain, 1,3 million de précommandes ont déjà été enregistrées pour le Cybertruck, alors que sa production ne devrait commencer qu’en 2023 !

Des kits permettant de transformer le Cybertruck en hors-bord…

En attendant la sortie du véhicule tout-terrain de la firme d’Elon Musk, les designers ne cessent de donner libre cours à leur créativité. Preuve en est, ils viennent de concevoir le Cybercat, un kit qui se glisse facilement dans le coffre du Cybertruck et qui peut être déployé en quelques minutes. C’est le fruit de l’imagination du spécialiste américain Anthony Diamond qui travaille pour TSWLM Electric Vehicles Inc. Une fois installé, le kit permet au Cybertruck de rouler sur l’eau à une vitesse maximale de 40 km/h pour une autonomie allant jusqu’à 195 km. En fait, il est composé de pontons abaissables et de moteurs électriques. Le prix de cet accessoire pourrait osciller entre 20 000 et 28 700 euros, selon le nombre de moteurs embarqués (cela peut aller jusqu’à 5 moteurs de 50 kW). Les designers ont même prévu la possibilité d’aménager un camping-car à l’arrière du véhicule.

Des foils pour plus de vitesse

Pour ce faire, il suffit d’utiliser des kits spéciaux — les Cybercat Foiler — dédiés à soulever le corps du Cybertruck hors de l’eau. Grâce à un meilleur hydrodynamisme, le Cybertruck pourra naviguer tel un aéroglisseur, et sa vitesse pourrait atteindre les 64 km/h, voire plus. Pour se procurer ces kits, conçus encore par Anthony Diamond, il faudrait débourser entre 31 000 et 37 500 euros.

Un simple concept…

Notons d’abord que le kit peut être contrôlé depuis l’intérieur du Cybertruck. L’alimentation électrique est fournie par les batteries du pick-up de Tesla. Si celles-ci sont bien chargées, on ne devrait avoir aucun souci à rouler en mer. Ainsi, vous pourrez conduire sur des terrains extrêmes, mais aussi vous rendre sur une île, etc. On pourrait même utiliser le Cybercat pour s’adonner à d’autres activités nautiques, telles que la plongée. En dépit du fait qu’il soit particulièrement intéressant, il est important de souligner que le Cybercat est un simple concept. Autant dire que nous ne savons pas encore si le projet se concrétisera. Au passage, notez que la commercialisation du Cybertruck a été repoussée à 2023.