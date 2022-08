QUQUQ : un kit de conversion abordable pour transformer “en 1 minute” votre véhicule en camping car

Il y a ceux qui planifient leurs vacances à l’hôtel ou en louant de jolies maisons pour une quinzaine, pas loin de la plage, et s’assurent un repos confortable et sédentaire. Puis il y a les nomades, qui aiment rouler sans destination précise, qui privilégient les routes départementales, voire ces petits chemins pleins de promesses, comme le calme, une immersion en pleine nature, et parfois des vues spectaculaires ! Mais encore faut-il partir équipé pour s’assurer une vadrouille sans contrainte, et tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir un camping-car... Une marque allemande, QUQUQ, propose une alternative compatible avec de nombreux véhicules, qui permet de transformer un utilitaire en camper-van. Présentation !

Une transformation facile et rapide

Avec sa boite très facilement transportable grâce à des poignées installées sur le kit, QUQUQ promet une installation en 1 minute seulement. Pas d’outils, pas de compétence particulière requise: tout est déjà réfléchi, construit et installé pour vous faciliter la vie, et vous alléger l’esprit ! Il vous suffit de penser à prendre votre boite qui contient un lit, une cuisine (avec évier et plaque de cuisson !), des espaces de rangements, et c’est tout… La marque promet une boite maniable et légère, tout en assurant une qualité à ses produits, avec des matériaux robustes comme le multiplex, l’aluminium et l’acier inoxydable. Ce kit peut s’adapter à toutes les entrées standards, et n’a besoin que d’1m² à peine pour être fonctionnel. A noter qu’il n’est nécessaire d’assembler aucune pièce; pas de perçage, pas de réaménagement: le tout se déploie en quelques instants.

Quelques détails

La petite cuisine s’installe sous le hayon pour être protégée; avec des espaces de rangements et son module de cuisson extensible, tout est à portée de main en quelques instants; les denrées et les ustensiles sont immédiatement accessibles. Un robinet ainsi que deux bidons de 10L d’eau complètent cet espace. Le lit se décompose en trois parties, qu’il est possible d’ajuster grâce à un adaptateur d’espacement, en fonction de la surface dédiée au couchage. Le lit inclut un matelas solide en mousse froide et présente une épaisseur de 10 cm. A noter qu’il n’est nécessaire d’assembler aucune pièce; pas de perçage, pas de réaménagement: le tout se déploie en quelques instants. Et pas besoin de déclaration au contrôle technique non plus !

Compatible avec de nombreux véhicules

Si vous souhaitez prêter votre kit à des amis qui ne prennent pas leurs congés en même temps que vous, les différents modèles proposés par QUQUQ sont compatibles avec de nombreux ludospaces, bus, fourgons et transporteurs, selon les dimensions suivantes :

La KombiBox (106x42x76cm),

La MidiBox (110x53x76cm), D-Box (73x42x76cm),

La FlatBox (102x32x76cm), G-Box (81×42 x76 cm),

La BusBox (115x48x76cm). La plus volumineuse de toutes, celle-ci s’installe se compose de deux éléments distincts (le lit n’étant pas dépendant de la malle).

Pour acquérir un de ces kits, il faudra débourser 2 200€ à 3 400€ selon le modèle choisi. Ces boites, pensées et conçues de façon intelligente et durable, permettent une autonomie des plus appréciables pour les adeptes de ce type de voyages. Coin cuisine, couchage, stockage et point d’eau, de quoi s’assurer un minimum de confort, n’importe où, n’importe quand; une liberté qui vaut bien le prix annoncé !