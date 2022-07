Tesla dévoile une remorque solaire équipée d’un kit de connexion satellitaire Starlink

C’est lors du salon “IdeenExpo” d’Hanovre qui vient juste de fermer ses portes, que Tesla a créé un petit événement dans le monde de l’énergie solaire… La désormais célèbre marque de voitures électriques américaines dirigée par le non moins célèbre Elon Musk, a présenté une remorque solaire qui permettrait d’étendre les batteries de ses voitures. Jusque-là rien de bien surprenant, mais la remorque solaire de Musk serait également équipée d’une connexion directe à Starlink, le réseau internet de SpaceX, l’autre grand succès de Musk. Selon les informations recueillies lors de ce salon, la nouvelle remorque solaire Tesla pourrait générer 80 kilomètres supplémentaires d’autonomie par jour… Découverte !

Pourquoi cette remorque solaire ?

On l’a vu à plusieurs reprises, les voitures électriques deviennent de plus en plus efficaces, mais aussi de plus en plus autonomes. Certains constructeurs comme Lightyear imaginent déjà des modèles équipés de panneaux solaires intégrés qui permettent de ne jamais (ou presque) recharger la batterie. Sur les voitures déjà électriques, de nombreux propriétaires ont déjà imaginé en ajouter pour prolonger l’autonomie. Et certains les ont même imaginés sous la forme d’une remorque de panneaux solaires ! Ont-ils eu vent de ces inventions personnelles chez Tesla ? C’est fort possible ! Toujours est-il qu’ils ont surpris tout le monde avec cette remorque qui dévoile un système de panneaux solaires déployables.

La remorque solaire Tesla, quelques détails…

La remorque solaire se présente en forme de Y et dévoile une batterie nouvelle génération structurelle avec 4680 cellules de batterie. Mais la nouveauté réside dans le nouveau prolongateur d’autonomie solaire. En effet, la remorque est équipée d’un récepteur Internet par satellite Starlink de SpaceX. Le système Starlink ayant été récemment mis à jour pour pouvoir accéder à Internet, même lorsque les véhicules sont en mouvement. Aucun prix ni détails techniques n’ont réellement été divulgués et aucun test n’a été proposé… Et personne n’était au courant de la présentation de cette remorque, qui pourrait être révolutionnaire si elle venait à exister. Ce qui n’est pas prévu dans l’immédiat !

La commercialisation n’est pas prévue pour le moment

C’est peut-être très étonnant mais malgré le fait qu’elle ait été dévoilée cette semaine, la remorque solaire connectée à Starlink ne devrait pas être commercialisée dans l’immédiat. Si l’on s’en tient au modèle présenté, sachant que tous les panneaux solaires ont une puissance de 300 W, la puissance maximale serait de 2.7 kW seulement, ce qui lui donnerait une autonomie de 80 kilomètres totalement dépliée, et beaucoup moins lorsqu’elle est pliée… Tout compte fait, Tesla semble avoir présenté cette remorque solaire connectée à Starlink dans un but publicitaire ! Une attraction pour l’exposition d’Hanovre. Difficile de dire si elle existera un jour, si elle sera commercialisée ou si c’était juste un coup de pub de Tesla. Rappelons qu’IdeenExpo GmbH est un événement fondé en 2007 qui a pour but de de passionner les jeunes pour la technologie et les sciences naturelles et de recruter des spécialistes pour les domaines STEM. On peut donc facilement en déduire que Tesla chercherait à recruter avec une invention qui pourrait être sensationnelle et attirer de nouvelles recrues ?