Un constructeur de tiny houses invente une centrale électrique sur remorque bardée de panneaux solaires

En France, chaque été et de plus en plus, nous connaissons des incendies de forêt ravageurs dans le Sud de notre pays. Les forêts méditerranéennes sont souvent la proie des flammes que les pompiers doivent combattre. Mais nos incendies locaux ne sont « rien » à côté de ceux que l’Australie peut connaître. Souvenons-nous de ceux en 2019 qui avaient duré des mois, incontrôlables, détruisant les maisons, blessant les koalas, éradiquant des espèces végétales et animales. Un enfer pour tous les Australiens. L’Australie avait même décidé d’infliger une amende de 11 000 dollars à quiconque jetterait un mégot par la fenêtre de sa voiture ! De plus en plus de constructeurs et inventeurs tentent de trouver des infrastructures ou des matériaux résistants à ces feux de brousse. TC Tiny cherche aussi un moyen de résister avec de petites centrales électriques hors réseau. Présentation.

TC Tiny c’est qui ?

TC Tiny est une petite entreprise australienne dirigée par Tom Coupe, spécialisée dans la construction de tiny houses résistantes au feu. Et en Australie, ce n’est pas une « option supplémentaire »: les feux de brousse sont récurrents, dévastateurs et ne laissent aucune chance à ceux qui n’ont pas agi en amont. Si TC Tiny construit, au départ, des petites maisons sur roues, le fondateur vient d’ajouter un nouveau type de construction à son catalogue : La centrale électrique hors réseau !

Quelle est donc cette mini centrale électrique ?

Outre ces petites maisons sur roues, Tom Coupe (TC) a également fabriqué une bibliothèque qui résiste au feu, la Book Bunker, et il vient donc d’ajouter une nouvelle corde à son arc anti-feu : une alimentation solaire portable résistante aux feux de brousse. La Rusty Box permet selon son constructeur de résister à un indice Bushfire Attack Level (BAL) de 40. En Australie, le BAL est un moyen de mesurer la gravité de l’exposition potentielle d’un bâtiment à l’attaque des braises, à la chaleur rayonnante et au contact direct avec les flammes. Elle est mesurée en incréments de chaleur rayonnante (exprimée en kilowatts/m2). L’échelle BAL va de 12.5 (12.5 kW/m²) à BZ (plus de 40 kW/m²). L’indice BAL 40 étant donc déjà un indice très élevé, qui pourrait correspondre à une alerte orange voire rouge dans notre pays. (Source BushFireProne.com). La mini centrale électrique conçue par TC Tiny permettrait également de résister aux cyclones et aux tornades de catégorie 3 sur une échelle de 5.

Une invention utile !

Tom Coupe explique que sa petite centrale électrique n’est pas une maison, mais bien une centrale électrique portable qui peut résister aux feux de brousses et qui permet donc de garder de l’électricité quand les réseaux classiques ont été touchés. Il décrit son invention comme “une unité puissante mais portable avec une construction de haute qualité et un design élégant”. Cela pourrait également être d’une grande aide pour les secours, en cas de catastrophes liées à des incendies de grande ampleur.

Elle se présente comme une remorque robuste mais élégante, recouverte de panneaux solaires et à l’intérieur de laquelle on trouve des batteries et des onduleurs. Elle est équipée de batterie lithium (17 kW), de panneaux solaires (3 kW) et d’un onduleur (500 W). On y trouve aussi des prises de 12 et 240 V équipées pour 15 ampères, ce qui lui permet d’alimenter une « vraie » tiny house ou une caravane. TC Tiny propose sa centrale électrique au prix de 25 300$, soit environ 23 700€. Elle est disponible sur le site TC Tiny, mais nous ne sommes pas persuadés qu’elle soit disponible (ou très utile) en France !