Ce dispositif inventé par un pompier et récompensé au concours Lépine va sauver de nombreuses vies

Il y a parfois des inventions qui sont créés par des ingénieurs, des scientifiques… Et il y a celles qui sont inventées par ceux qui sont sur le terrain, ceux qui, par différents constats, se disent qu’un nouvel outil pourrait leur rendre de fiers services. C’est probablement le cas de l’inventeur Olivier Rognon, sapeur-pompier professionnel dans la Somme. L’homme qui travaille au SDIS depuis 2013, après avoir débuté comme sapeur-pompier volontaire en 1994, connaît bien le terrain. Il sait aussi que lors d’un incendie, le transport des victimes est compliqué, qu’il met en danger la vie de la victime, mais également celle du sauveteur ! Et son invention le R-O Système pourrait bien tout changer… Primée au concours Lépine 2022, il fallait vraiment y penser. Découverte !

L’invention d’Olivier Rognon

R-O System, pour les initiales du pompier mais également parce qu’il n’est plus à prouver que les pompiers sont des héros du quotidien. L’homme a inventé un système finalement assez simple mais auquel il fallait penser: une sangle d’extraction rapide des victimes. Et elle n’est pas passée inaperçue lors du dernier concours Lépine, puisqu’il y a reçu la médaille d’Or du préfet de police ainsi que d’autres récompenses. L’inventeur ne s’y attendait pas, il avait d’ailleurs lancé une campagne de financement participatif en début d’année, qui n’avait pas rencontré l’adhésion des internautes…

Le R-O Système c’est quoi alors ?

Lorsqu’il faut dégager une victime d’un incendie, il n’existait pas de système pour les « porter » hors de danger… Consciente ou inconsciente, une victime que l’on doit sortir le plus vite possible d’un bâtiment en flammes, c’est un « poids » lourd et encombrant. Le R-O Système est en fait une ceinture de sauvetage qui s’attache en trois secondes seulement. Concrètement cette sangle de sécurité se fixe sur le harnais du respirateur qui équipe le pompier et vient passer sous les bras de la victime. Le sauveteur garde donc les mains libres et le poids de la victime est mieux réparti. Olivier Rognon explique : « Dans des situations d’urgence, l’intervenant est en état de stress extrême. Le but était de créer un dispositif qui s’utilise de manière réflexe, sans forcément réfléchir. Et quoi de plus réflexe que de mettre une ceinture ? »

6 ans de travail pour obtenir ce résultat

L’invention en elle-même peut sembler très simple, pourtant il aura fallu six ans à Olivier pour que le R-O Système soit peaufiné avant d’être présenté au grand public. Les démonstrations qu’il a pu faire lors du dernier concours Lépine ont fini de convaincre les autorités. Récompensé par la médaille d’or du prestigieux concours, le R-O Système pourrait rapidement équiper les centres de secours de France et révolutionner la prise en charge des victimes. D’ailleurs, les pompiers Suisses et Monégasques semblent également très intéressés par cette invention française, qui devrait coûter moins de 200€ !

Olivier aimerait qu’une partie des bénéfices qu’il fera sur les ventes de son invention soit reversée aux Pupilles des pompiers… Nous lui souhaitons le meilleur évidemment, sauver des vies est primordial, et parfois il suffit d’avoir le bon outil pour gagner du temps ! Plus d’infos : Page Facebook de R-O Système / ro-innovation.fr (site en construction)