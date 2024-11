Firebelt recycle et transforme les lances à incendie usagées en objets utiles et ceintures designs

Réduire nos déchets, quels qu’ils soient, est l’un des piliers de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) appliquée depuis le 1ᵉʳ janvier 2024. Et, il y a certains déchets auxquels nous ne pensons pas, car nous n’utilisons tout simplement pas le produit d’origine. C’est le cas de la lance à incendie, utilisée exclusivement, bien entendu, par les pompiers ! Et, c’est évidemment d’un pompier et de son épouse, que nous vient Firebelt, une entreprise qui donne une seconde vie aux lances à incendies. Étonnant ? Oui, mais surtout intelligent, car ces lances à incendies sont renouvelées fréquemment pour des raisons évidentes de sécurité, et peu ou pas recyclées. Émilie et Mathias Fouchadour, eux, ont décidé de les transformer. Découverte.

Firebelt recycle les lances à incendies mises au rebut

Vous n’avez peut-être jamais touché une lance à incendie, mais sachez que ces outils sont fabriqués à partir de matériaux extrêmement résistants comme le caoutchouc et la toile. Les conditions extrêmes ne leur font assurément pas peur ! Néanmoins, elles ne sont pas éternelles et sont rapidement remplacées pour des raisons de sécurité.

Vendues aux enchères, elles ne trouvent pas réellement d’autres utilités ! Et, pourtant, elles ont un potentiel énorme. C’est là qu’intervient Firebelt : en récupérant ces lances auprès des casernes de pompiers, l’entreprise les découpe, les nettoie et les assemble pour fabriquer des ceintures. Oui, vous avez bien lu : des ceintures, et pas uniquement pour les pompiers !

Des ceintures uniques et durables

Pour ma part, j’aime beaucoup l’idée de porter un accessoire qui a probablement déjà sauvé des vies ou permis la protection de biens. De plus, avec leur design original, vous êtes assurés de ne pas retrouver la même portée par votre voisin ! En choisissant une ceinture Firebelt, vous investissez pour des années, car la matière première s’avère si solide, quasiment « increvable » ! De plus, chaque pièce est unique, car les lances présentent des marques d’usure, des couleurs et des textures différentes selon leur usage et leur âge. Les ceintures en lance à incendie, géniales, mais, personnellement, ce que je préfère, c’est leur pot à crayon, fabriqué avec le raccord de la lance ! Vous pouvez le trouver sur le site Firebelt au prix de 15 € ! Je pense qu’il ornera bientôt mon bureau, j’aime beaucoup le style de ce pot !

Une invention qui nous vient de Nouvelle-Aquitaine

Émilie et Mathias Fouchadour vivent en Nouvelle-Aquitaine, et rachètent aux enchères, les lances à incendies des centres de secours du Lot et de l’Aveyron pour fabriquer leur Fahrenheit ou Celsius, vendues de 29 à 35 € l’unité. Le succès est apparemment au rendez-vous, puisque les stocks s’épuisent rapidement. Si vous aussi, vous voulez votre ceinture, ne tardez pas à vous rendre sur le site officiel : firebelt.fr. Je trouve cette idée vraiment originale pour tendre un peu plus vers le « zéro déchet », et je leur souhaite beaucoup de succès !

Si quelques pompiers se trouvent dans votre entourage, généralement des personnes passionnées par leur métier, il y a fort à parier que ce cadeau pourrait réellement leur faire plaisir !