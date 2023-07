Chaque année, ce sont plus de 300 000 départs d’incendie qui se déclarent en France. Certains sont rapidement maîtrisés par les particuliers ou les pompiers. D’autres deviennent cependant des incendies géants, inarrêtables, qui ravagent des milliers d’hectares de forêts, mobilisant et épuisant les secours qui luttent sans relâche. Cette lutte pourrait grandement être facilitée par l’invention de PoolStar, une start-up basée à Rousset près d’Aix-en-Provence. Lors du confinement, les demandes de construction de piscines ont explosé. Des piscines qui, si elles étaient correctement exploitées, pourraient être de formidables réservoirs pour lutter contre les incendies. Pour faciliter le pompage, ils ont inventé le PoolSam : un kit autonome de protection incendie pour votre piscine. Présentation.

PoolSam, qu’est-ce que c’est ?

PoolSam est un dispositif d’urgence conçu pour les propriétaires de piscines. Pendant la période estivale, lorsque les températures sont élevées, PoolSam se place à proximité de la piscine pour être prêt à intervenir. Cette motopompe possède deux fonctions principales : éteindre les petits incendies et contenir un départ de feu avant l’arrivée des pompiers. Dans le sud de la France, le climat s’y prêtant, les piscines sont nombreuses et les incendies aussi malheureusement. Or, si l’eau des piscines est bien à disposition des pompiers, qui peuvent y pomper l’eau nécessaire à la maîtrise du feu, ce pompage est difficilement accessible aux particuliers. PoolSam offre donc la possibilité de lutter contre les incendies, avec l’eau de sa piscine, en attendant l’arrivée des secours.

Et techniquement, comment ça marche ?

PoolSam s’équipe d’un moteur thermique 4 temps de 7 CV et peut délivrer un débit de 16 m³/h en offrant jusqu’à quatre heures d’autonomie. Ce système autonome ne nécessite pas d’alimentation électrique, ce qui le rend utilisable à tout moment, même en cas de coupure de courant lors d’un incendie. Avec ses 25 m de tuyau, son poids de 45 kg et sa lance à incendie réglable, PoolSam permet une projection d’eau jusqu’à 25 m, couvrant ainsi une zone de sécurité de 50 m autour de la piscine. Grâce à PoolSam, chaque piscine se voit attribuer une double fonction, réduisant ainsi les risques et les conséquences des incidents estivaux qui menacent chaque année l’environnement et les habitations. Commercialisé au prix public de 599 € TTC, PoolSam est une solution abordable pour garantir la sécurité incendie de votre piscine.

Pourquoi cette invention est-elle primordiale dans la lutte des feux de forêt ?

En Europe, près de 785 000 ha ont été dévastés par les incendies en 2022. Lorsque vous êtes confronté à une situation d’urgence, il est crucial d’appeler immédiatement le 112 et d’attendre l’arrivée des pompiers, qui prend en moyenne 15 min. Pendant cette attente qui peut sembler interminable, le PoolSam devient votre bouclier. Vous pouvez ralentir la progression d’un départ de feu et humidifier les murs de votre habitation pour vous protéger de la chaleur et des fumées.

Une piscine moyenne contient en volume l’équivalent de 4 à 5 canadairs, ce qui est une quantité significative sur laquelle vous pouvez compter en cas d’urgence. En rapprochant votre Pool Sam de votre piscine, en immergeant le tuyau d’aspiration et en déployant le tuyau de refoulement, vous êtes prêt, en quelques minutes, à ralentir la propagation d’un incendie. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site PoolStar.fr.