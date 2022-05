Il invente un dispositif primé au Concours Lépine qui va changer la vie des motards

A moto, il existe plusieurs équipements indispensables à la sécurité des conducteurs de deux-roues: le casque bien sûr, qui devrait évoluer très bientôt, les bottes ou chaussures adéquates et le blouson de moto… Ces derniers équipements ne sont pas obligatoires, mais conduire une moto en tongs et t-shirt, c’est se donner potentiellement rendez-vous avec la mort, qu’on se le dise ! Revenons au blouson de motard, un équipement plutôt lourd et encombrant que l’on doit garder avec soi, même si l’on n’est pas sur la moto. Et au prix d’un blouson, mieux vaut ne pas le laisser traîner d’ailleurs… Lors du dernier Concours Lépine, c’est un motard inventeur qui a reçu le prix de la mairie de Paris, et donc du préfet ainsi que la médaille d’argent du concours ! Avec son porte-blouson de motard, il espère faciliter la vie des usagers, sans mettre en jeu leur sécurité. Présentation.

Qui est l’inventeur de ce porte-blouson ?

David Lopes est, dans la vie, éducateur technique pour personnes handicapés… Mais il se passionne également pour les inventions depuis toujours. L’homme originaire de Puget-sur-Argens dans la Var est aussi motard et il est parti d’une simple question : que faire de son blouson de motard lorsque l’on ne le porte pas ? Sur le bras, en ceinture, dans un sac à dos ? Ce blouson est lourd et très encombrant, ceux qui le portent ne pourront pas infirmer ces propos… De ce constat est né, le porte-blouson LMD Innovation.

Quelle est donc cette invention ?

Le porte blouson est en fait un sac spécialement conçu pour ranger le vêtement en deux minutes seulement et vous libérer de l’encombrement et du poids de celui-ci. Il ne pèse que 310 grammes et peut se porter à la ceinture, sur le dos ou être positionné sous la selle de la moto. Le porte-blouson moto permet aux motards de conserver leur protection en toutes saisons et de ne plus avoir de contrainte de mouvement quand il est enlevé. Cela peut paraître évident, mais finalement l’invention de David Lopes n’existait pas encore Certains fourraient leur blouson dans un sac à dos, d’autres le portaient sur leur bras. Bref, l’inventeur ne s’attendait pas à recevoir un tel prix lorsqu’il a déposé son brevet en 2020.

Comment ça marche exactement ?

Le porte blouson LMD se présente dans une pochette facile à transporter. Il suffit alors de le poser à plat sur la selle ou sur toute autre surface en positionnant la fermeture éclair face à vous. Ensuite, il faut plier le blouson en rabattant les manches vers l’avant puis plier le blouson vers le centre. Une fois cette opération réalisée, vous n’avez plus qu’à poser le blouson côté dos face à vous puis de clipsez les deux sangles selon un code couleur; le blouson sera donc en position haute et vous pourrez fixer les deux autres sangles latérales. Et voilà, votre blouson devient un sac à dos, il ne vous gêne plus et vous ne risquez plus de l’abîmer ! Le porte-blouson LMD n’est pas encore commercialisé, mais David Lopes recherche de potentiels revendeurs de son invention. Pour en savoir plus, lmd-innovation.com.