Casques de Moto : qu’est ce qui change au 1er juillet 2022 ?

A partir du 1er juillet prochain, la législation sur les casques de moto évolue. Cette nouvelle réglementation vise à renforcer la sécurité des motards et viendra remplacer la norme ECE 22.05, en vigueur depuis 15 ans. Et pour cause, les machines ont évolué, sont devenu plus puissantes, et les configurations de route ont également changé… Par ailleurs, nous comptons aujourd’hui beaucoup plus de véhicules que dans les années 2000, évidemment ! L’évolution de la norme 22.05 était donc nécessaire pour protéger un peu plus les motards qui, rappelons-le sont très souvent victimes d’accidents graves, voire mortels: en 2021, 2947 personnes ont perdu la vie sur les routes de France, dont 578 motards. Renforcer la sécurité des conducteurs de deux-roues était donc une nécessité, mais qu’est-ce que ça va changer exactement ? On vous explique tout !

Un changement pour les fabricants

La norme 22.06 entrera en vigueur en juillet prochain, ce qui veut dire que les fabricants de casque ne pourront plus faire homologuer leurs casques aux normes 22.05 et ne pourront plus en produire à compter du 1er juillet 2023. La principale amélioration concernera le niveau de résistance de toutes les parties du casque en cas d’impact. Les nouveaux casques homologués 22.06 devront résister à des enclumes projetées à différentes vitesses, hauteurs, etc. De nombreux tests devront être effectués en simulation de chocs avec du mobilier urbain, ou encore des équipements autoroutiers. Les visières, elles, devront résister à l’impact provoqué par une balle en acier tirée à la vitesse de 60 m / s, soit 215 km/h. Elles ne devront ni se briser, ni se fendre, ni même se déformer et bien sûr, rester accrochées au casque ! Cette nouvelle norme a pour but de pousser les fabricants à innover en la matière, avec la sécurité routière au centre de leurs nouveautés !

Quels changements pour les motards ?

Nos amis motards pourront continuer s’ils le souhaitent à utiliser les casques aux normes 22.05 pour rouler. En revanche, ces casques ne pourront plus être achetés à partir du 1er janvier 2024. Il se pourrait que certains fabricants ne proposent plus de casques aux normes 22.05 assez rapidement, mais des casques 22.06… Ils seront donc plus sûrs mais à priori beaucoup plus chers puisque technologiquement plus aboutis. Nous n’avons, à l’heure actuelle, aucune date concernant l’interdiction du port du casque normé 22.05, mais il se pourrait que la sentence tombe d’ici quelques années. L’idée étant bien sûr, d’éliminer du marché les casques de moto « 22.05 », pour les remplacer par des « 22.06 ».

Quels changements entre les deux normes ?

La norme 22.05 répond à de nombreux tests et contrôles : angle de vision, champ de vision, résistance, système de retenue, etc. Parmi ces normes, le casque doit résister à la projection de deux enclumes à 27 km/h sur tous les points d’impact. On l’a vu plus haut, la norme 22.06 imposera la résistance du casque pour des enclumes projetées à 215 km/h… Cela change évidemment toute la conception du casque. Avec des machines plus puissantes et plus rapides, les risques augmentent et il était logique que la sécurité soit renforcée au niveau des casques qui protègent tout de même l’un des organes essentiels de notre corps : le cerveau !