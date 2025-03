X-Trek, l’invention d’un chariot de rando qui se transforme en sac à dos, et vice versa

Avec les beaux jours qui reviennent, vous avez peut-être des envies de grand air ? Les balades en forêt, ou pour les plus aguerris, la randonnée ou le trekking ? Et, lorsque l’on est amateur de ce genre d’activité, il existe un élément essentiel : le sac à dos ou accessoire similaire ! Je vous propose ainsi de découvrir une invention qui pourrait bien vous changer la vie : le X-Trek de Tactical 13. Ce n’est pas un sac à dos révolutionnaire ou connecté, mais plutôt un chariot de randonnée qui permet de soulager jusqu’à 90 % du poids de votre sac. Et, ce n’est pas tout ! Lorsque le terrain devient impraticable pour les roues, il se transforme en sac à dos en quelques secondes. Fini les douleurs aux épaules et le dos cassé après une longue marche ! Mais, est-ce vraiment aussi révolutionnaire que ça en a l’air ? Voyons ça de plus près.

Un chariot de randonnée ultra-polyvalent

L’idée derrière le X-Trek est simple : vous aider à porter de lourdes charges en répartissant le poids intelligemment. Ce chariot, qui s’attache à la taille ou se tire à la main, repose sur deux roues de 28,5 cm et un cadre ajustable en aluminium et fibre de carbone. Grâce à ce système, seulement 10 % du poids total repose sur vos hanches, contre 20 kg au maximum qu’il peut transporter. Ce concept permet donc de marcher plus longtemps, avec moins de fatigue. De plus, il intègre directement vos bâtons de randonnée pour servir de bras de traction, évitant ainsi d’alourdir inutilement le système. Enfin, il s’adapte à des sacs de 30 à 110 litres, ce qui en fait un accessoire pratique aussi bien pour une randonnée de quelques jours que pour une expédition prolongée.

Un mode sac à dos en un clin d’œil

Mais, que se passe-t-il quand le chemin devient trop étroit ou trop accidenté pour tracter un chariot ? C’est là que le X-Trek fait toute la différence. Son système de repli rapide permet de le convertir en sac à dos en moins d’une minute. Les roues se rétractent, les bâtons se détachent, et le chariot se fixe sur votre dos pour continuer l’aventure sans encombre. Léger et compact, le X-Trek pèse seulement 2,1 kg, soit deux fois moins que d’autres modèles similaires. Une fois plié, il se range facilement et peut même être transporté en avion sans difficulté.

Un investissement rentable ?

Le X-Trek est disponible en trois tailles selon la capacité du sac utilisé : petit modèle (30 à 50 L) à 420 €, moyen (jusqu’à 80 L) pour 440 €, et grand modèle (jusqu’à 110 L) à 460 €. Des options supplémentaires sont proposées, comme un kit vélo à 180 € pour le transformer en remorque ultra-légère ou un panneau MOLLE à 40 € pour fixer des accessoires simplement.

En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : tactical-13.com.