Quick Cart : l’invention d’un chariot de courses innovant sélectionné aux Dyson Awards

Si vous aussi, vous avez déjà tenté de manœuvrer un chariot de supermarché aussi maniable qu’un paquebot dans une ruelle, vous allez adorer Quick Cart. J’avoue que les courses alimentaires hebdomadaires sont une corvée, car le caddie se transforme souvent en un capharnaüm sans nom ! Attention les œufs, l’omelette n’est jamais prévue dans le supermarché ! Cette invention, conçue au Singapore Institute of Technology par Shane Lim, est un caddie pliable, léger et modulable. Très ingénieux, il a d’ailleurs été sélectionné pour le prestigieux James Dyson Award 2025. Proposé à un prix encore confidentiel, mais visant l’accessibilité, Quick Cart veut allier praticité et respect de l’environnement, en intégrant même une petite station de recharge solaire pour vos téléphones. Une vraie innovation durable, parfaitement dans l’air du temps où la transition écologique devient une priorité. Je vous le présente immédiatement.

Un design modulaire qui pense vraiment aux clients

Le premier point fort du Quick Cart, c’est son design modulaire ultra-ingénieux. Le chariot est composé de plusieurs sections empilables et détachables, chacune équipée de compartiments avec séparateurs ajustables. Besoin de plus d’espace pour les fruits, les bouteilles ou les produits surgelés ? Il suffit d’ajouter un module ou de réorganiser les séparateurs. Vous n’irez plus écraser vos bananes ou vos œufs sous vos packs d’eau ! Ajoutez à cela une poignée ergonomique réglable pour s’adapter à toutes les tailles, et un chariot qui se plie facilement pour se ranger dans un coffre de voiture ou un placard étroit.

Écologique, malin et même un peu geek sur les bords

Si on devait résumer l’esprit du Quick Cart en trois mots, ce serait : pratique, durable, intelligent. Fabriqué à partir de matériaux écoresponsables, il remplace avantageusement les montagnes de sacs plastiques habituels, même si, en France, ils sont interdits depuis 2016. Son petit plus malin : une mini station solaire intégrée, capable de recharger votre téléphone pendant que vous arpentez les rayons. Côté organisation, les diviseurs modulables assurent que vos courses arrivent triées chez vous, sans avoir à tout refaire au retour et c’est, à mon avis, le plus gros avantage de ce caddie.

Quick Cart : ce qu’il apporte vraiment

Modularité totale grâce à ses sections empilables et ajustables

Poignée ergonomique réglable pour toutes les tailles d’utilisateurs

Écoconception : matériaux durables et station de recharge solaire intégrée

Rangement facile grâce à sa structure pliable ultra-compacte

ultra-compacte Organisation optimale : chaque produit a son compartiment dédié

Moins de stress et plus de confort pendant vos sessions shopping !

Un projet pensé pour durer (et évoluer)

Quick Cart n’est pas qu’une bonne idée sur le papier : ses créateurs envisagent déjà des améliorations futures. Au programme : des roues tout-terrain, pour rouler aussi bien sur les parkings que sur les pavés du marché du dimanche matin ; des capteurs de poids pour ne plus surcharger son chariot ; un système de verrouillage intelligent pour plus de sécurité, et un mécanisme télescopique pour encore plus de modularité. Et vous, seriez-vous prêt à abandonner votre bon vieux chariot grinçant pour tenter l’aventure durable avec Quick Cart ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cette invention ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .