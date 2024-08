HydrogenCooker, l’invention d’une station de cuisson fonctionnant à l’hydrogène

La cuisson au feu de bois et au charbon est une pratique encore courante en Afrique et dans de nombreux pays en voie de développement. Malgré le développement des énergies renouvelables, plus d’un milliard de personnes dépendent encore de la biomasse pour cuisiner dans ces zones. Et cela présente un certain nombre de dangers. Chaque année, par exemple, selon l’OMS, près de 3,2 millions de personnes décèdent en raison de la pollution de l’air intérieur, notamment liée au mode de cuisson. La start-up camerounaise Softpower veut changer cela avec une solution révolutionnaire qu’elle a développée en collaboration avec le Laboratoire de recherche sur les énergies renouvelables de l’EPFL, à Lausanne, en Suisse.

Vers une cuisine plus écologique

Sobrement baptisée HydrogenCooker, cette réponse de Stefan Troendle et Matthieu Jonin de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne à la problématique de l’accès à une cuisine propre en Afrique. Cette solution pourrait aider de nombreuses familles à améliorer leur hygiène de vie. Les chercheurs en ont eu l’idée à la suite d’un voyage de recherche au Cameroun au cours duquel ils ont pu découvrir les différentes habitudes de cuisson de la population ainsi que la production locale. Avec cette idée ingénieuse, Softpower et ses partenaires visent à remplacer l’utilisation du bois et d’autres sources d’énergie polluantes pour la cuisson par de l’hydrogène vert produit à partir de l’énergie solaire.

Une cuisinière pas comme les autres

L’HydrogenCooker se présente sous la forme d’une étagère métallique équipée de différents compartiments pour ranger les accessoires de cuisine, les ingrédients ainsi que la bouteille d’hydrogène. La cuisinière, amovible, se trouve au-dessus. La structure est aussi dotée de roues pour permettre de la déplacer facilement. Concernant l’hydrogène vert utilisé pour la cuisson, il est produit à partir d’électricité verte fournie par des panneaux solaires. Ces derniers alimentent un électrolyseur qui divise l’eau en ses éléments constitutifs. L’oxygène issu du processus peut servir à d’autres fins. Il est intéressant de noter que Softpower prévoit de proposer sa solution aux ménages uniquement en location dans le but de permettre au plus grand nombre d’en profiter.

Un rendement élevé

Par ailleurs, la station de cuisson sera produite sur place, c’est-à-dire au Cameroun, afin de favoriser la création d’emplois. Selon la start-up, elle promet un rendement allant jusqu’à 59 %, dépassant celui des brûleurs à gaz conventionnels qui tourne autour de 40 %. En plus de sa praticité, l’HydrogenCooker a été conçu pour être facile à entretenir.

Bien sûr, son empreinte carbone quasi nulle est l’un des principaux atouts de cette cuisinière innovante. En effet, la combustion de l’hydrogène ne rejette que de l’eau ! En attendant sa commercialisation, le dispositif fait actuellement l’objet de tests auprès d’un certain nombre de ménages camerounais. Ce projet est aussi présenté au concours James Dyson Award. Plus d’infos : softpower2020.com.