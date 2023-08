L’entreprise française « Solar Brother » a inventé un four solaire, spécialement pensé pour la cuisson collective

Le Soleil est une gigantesque source d’énergie propre qui n’est pas près de disparaître. Avec les défis que nous impose le changement climatique, tous les moyens sont bons pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre… à condition qu’ils soient bien évidemment efficaces. D’autant plus que l’énergie solaire peut être utilisée pour produire de l’électricité et générer de la chaleur. Les fours solaires ne sont pas une nouveauté, mais avec son Sunchef Pro, l’entreprise française Solar Brother cherche à révolutionner le concept en proposant un modèle conçu spécialement pour la cuisson collective.

Un grand volume de cuisson

Le Sunchef Pro mise sur le « Made in France » en tant que gage de qualité. Son immense structure métallique comprend 1,8 m de surface de capteurs qui concentre la lumière solaire sur un cylindre ou, plus précisément, sur un tube de cuisson sous vide. Ce cylindre peut accueillir deux racks en acier inoxydable permettant de cuire deux préparations différentes. Au total, le cuiseur solaire offre un volume de cuisson de 36 l, ce qui est suffisamment grand pour préparer des mets pour plus de 50 personnes.

Efficace et pratique

Ce qui est également intéressant avec cette cuisinière solaire, c’est que la température de cuisson peut atteindre les 250 °C en seulement 10 min. Le Sunchef Pro peut être utilisé en hiver comme en été, que le ciel soit dégagé ou couvert ! Pour couronner le tout, Solar Brother l’a équipé d’un moteur électrique pour faciliter son orientation. En effet, pour qu’il soit efficace, le four doit être orienté face au soleil. Pour cela, le fabricant a même prévu un panneau solaire et une batterie intégrée pour alimenter le mécanisme en toute autonomie.

De multiples avantages

Fondée en 2016, Solar Brother a réuni ses compétences et son savoir-faire dans le SunChef Pro. Selon l’entreprise, le produit offre de multiples avantages. En plus d’être écologique, il est économique étant donné que l’énergie solaire est totalement gratuite, propre et renouvelable. Leur sécurité figure également parmi les points forts des fours solaires. Comme ils n’utilisent pas de flamme pour la cuisson, ils ne présentent quasiment aucun risque d’incendie… Plus d’informations : solarbrother.com.

