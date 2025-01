Asolar : un cuiseur solaire de seulement 3,4 kg inventé par le Marocain Mohamed Arhal

L’univers culinaire est à l’origine de près de 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce taux est dû principalement à l’utilisation du bois et du charbon pour la cuisson. Certes, cela peut paraitre peu, mais il s’agit tout de même de l’équivalent des émissions annuelles du secteur aérien. Face à cette réalité pour le moins préoccupante, le jeune inventeur marocain Mohamed Arhal a eu l’idée de concevoir un cuiseur solaire design, ultra-efficace et écologique. Baptisée Asolar, cette solution révolutionnaire est protégée par un brevet international (MA33543B1). Elle repose sur le principe de l’effet de serre et exploite les rayons du Soleil pour cuire les aliments.

Un design pas comme les autres

En termes de dimensions, l’Asolar se veut plus petit que la plupart de ses concurrents. Il mesure 42 × 37 × 37 cm et ne pèse que 3,4 kg. Cela ne veut pas cependant dire qu’il n’est pas en mesure de répondre aux besoins d’une famille. Comme l’explique l’entreprise sur son site web, il peut cuire un tajine pour deux à quatre personnes à la fois. De plus, sa conception ingénieuse permet de cuisiner, griller, rôtir et cuire au four. Selon les explications de la start-up marocaine, l’ustensile régule automatiquement la température de cuisson. Toutefois, pour préserver les nutriments, elle recommande de ne pas dépasser 110 °C, notamment quand il s’agit de préparer un tajine.

Un cuiseur solaire idéal pour le camping

L’Asolar est le fruit de plusieurs années de recherche et développement. Son développement et son déploiement sur le marché ont nécessité des collaborations avec plusieurs experts et institutions, dont l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. Le cuiseur solaire convient à une utilisation domestique. Il peut par exemple, être posé dans le jardin. Sa compacité en fait également un choix idéal pour les voyageurs. Facile à transporter, il permet de cuisiner en pleine nature dans le cadre d’un camping notamment. D’ailleurs, il existe un modèle conçu spécialement pour les hôtels, les éco-lodges et les restaurants. Celui-ci est baptisé Asolar Pro 25.

Prix et disponibilité

D’après son concepteur, l’Asolar présente de nombreux avantages en plus de son fonctionnement sans émission de CO2. Il contribuerait à rendre les nourritures plus saines grâce à une cuisson plus propre. Les mets préparés seraient aussi plus délicieux. Comme si cela ne suffisait pas, il promet d’être plus sûr grâce à l’absence de flamme et de fumée. Et vu qu’aucun combustible n’est nécessaire, l’Asolar permet aux foyers de réduire leurs charges financières.

À noter que ce cuiseur respectueux de l’environnement est d’ores et déjà disponible en vente sur le site web de l’entreprise au prix HT de 3 050 dirhams marocains (~295 €) l’unité. Plus d’infos : asolar.ma. Seriez-vous prêt à vous lancer dans la cuisson solaire avec cet appareil ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .