SunAéro, un panneau solaire qui permet de se chauffer gratuitement, « jusqu’à 5 ° C en plus »

Le chauffage solaire est un concept intéressant face à la hausse du prix de l’énergie. Après tout, il s’agit d’une solution écologique pour garder l’intérieur des maisons chaudes. Avec son produit, baptisé SunAéro, l’entreprise française Solar Brother veut permettre aux ménages d’avoir accès à un chauffage durable et peu couteux, voire gratuit. Ce panneau solaire thermique promet d’augmenter la température intérieure des bâtiments de 3 à 5 °C. Alimenté par une source d’énergie inépuisable qu’est le soleil, il possède un design pratique qui facilite son installation, laquelle peut être réalisée par le client lui-même. La conception modulaire de l’appareil permet à l’utilisateur de déployer autant de panneaux possibles pour répondre au mieux à ses besoins.

Un dispositif solaire fonctionnel

Selon la société basée à Vincennes, dans le Val-de-Marne, le SunAéro est conçu pour être en mesure de générer de la chaleur dès que le rayon du soleil atteint sa surface. Un panneau suffit pour chauffer une pièce de 10 à 20 m². Comme indiqué plus haut, l’appareil peut également être utilisé comme déshumidificateur d’air et déshydrateur. Cette dernière fonction lui permet de sécher les aliments et les vêtements. Cela en fait un dispositif solaire adapté aux ateliers, aux caves, aux abris de jardin, etc. Pour basculer du mode chauffage au mode séchage et vis versa, Solar Brother a prévu un thermostat facile à utiliser. De plus, le système s’accompagne d’une application mobile pour le contrôle à distance.

Un produit made in France

Le SunAéro se veut une solution éco-responsable, puisqu’il s’agit d’un appareil de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire. En d’autres termes, son utilisation permet de renoncer à l’utilisation des combustibles fossiles comme source d’énergie pour le chauffage résidentiel. Assemblé au sein de l’usine de l’entreprise à Carnoules, dans le Var, le panneau a aussi l’avantage d’être une innovation 100 % française. Grâce à son fonctionnement qui s’appuie sur une source d’énergie gratuite, le SunAéro serait en mesure de réduire la facture énergétique de 35 % en moyenne.

Prix et disponibilité

Ce panneau solaire thermique se distingue en outre par son design entièrement autonome. En plus des capteurs solaires thermiques qui le composent, il est muni d’un panneau solaire photovoltaïque de 32 watts. Celui-ci alimente un ventilateur silencieux ainsi que des capteurs hydrométriques pour une régulation optimale de la température et du taux d’humidité. La capacité de production de chauffage est estimée à 700 kWh/an. Le SunAéro promet un rendement de conversion de 80 %. Il mesure 103 × 76 × 7 cm et pèse 13 kg.

Pour ce produit, Solar Brother offre 10 ans de garantie. Concernant sa disponibilité et son prix, le panneau solaire thermique est en vente sur le site web du groupe au prix de 1 475,90 € à 2 875,80 €. Plus d’infos : solarbrother.com. Possédez-vous un tel système de chauffage solaire, quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .