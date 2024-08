SunAéro, un panneau solaire aérothermique pour se chauffer gratuitement avec les rayons du soleil

La dernière augmentation prévue le 1ᵉʳ août des tarifs de l’électricité, a été annulée par la Commission de Régulation des Énergies et c’est plutôt une bonne nouvelle ! Ce n’est pas une raison pour nous endormir sur nos lauriers, nous ne sommes pas à l’abri de futures augmentations, soyons lucides ! C’est, par conséquent, souvent dans l’optique de réaliser des économies financières que nous nous tournons vers l’énergie solaire. Dans ce domaine, l’entreprise Solar Brother, pionnier des solutions solaires écologiques, pourrait vous aider à gagner de l’argent. Elle lance, en septembre prochain, une innovation majeure dans le domaine du chauffage. Cette innovation s’appelle SunAéro, et se présente comme un chauffage solaire autonome qui fonctionne sans électricité. Je vous propose de le découvrir immédiatement, car il n’est pas qu’un chauffage, mais également un déshumidificateur, et dispose d’une fonction séchage. Je vous explique tout immédiatement.

SunAéro, 3 à 5 °C en plus gratuitement et sans électricité

L’objectif de SunAéro, faire baisser le thermostat de votre chauffage de 3 à 5 °C gratuitement et sans électricité ! Voici comment Solar Brother présente son chauffage solaire aérothermique révolutionnaire. Et, c’est évidemment avec la connivence du soleil que cette opération sera possible ! Bien entendu, outre les économies financières, SunAéro s’inscrit dans une démarche écologique, comme tous les produits proposés par Solar Brother. Le chauffage solaire SunAéro est conçu pour s’intégrer parfaitement dans des pièces allant de 20 à 60 m². De plus, il est conçu avec un thermostat manuel à deux modes et une application mobile qui vous permettront un contrôle précis de la température et du taux d’humidité. Deux facteurs essentiels pour une chaleur confortable et la préservation de votre intérieur.

SunAéro chauffe et déshumidifie en même temps

Justement, en parlant de taux d’humidité, l’ADEME recommande un taux compris de 40 à 60 % pour une température comprise de 18 °C à 22 °C. Or, à moins de posséder une station météo, ou un hygromètre, il est difficile de mesurer le taux d’humidité dans une maison. Si le taux d’humidité est trop élevé, cela provoque une surconsommation de chauffage, qui doit chauffer de l’air chargé d’eau. Et, un taux d’humidité trop bas, provoque l’inconfort des habitants, voire l’apparition de problèmes de santé. Et, justement, SunAéro ne se limite pas à produire de la chaleur. Grâce à son double action chaleur + flux d’air, il est également capable de déshumidifier les pièces, ce qui est idéal pour les maisons secondaires, ateliers ou cabanons.

Et, il sèche aussi les éléments présents à l’intérieur de la pièce…

Si vous utilisez le bon vieux Tancarville pour sécher votre linge, SunAéro est peut-être la solution ultime pour vous ! En effet, en plus de sa capacité à réguler l’humidité, le SunAéro facilite le séchage de plantes, fruits, légumes, et linge tout au long de l’année. Pour ce faire, il suffira qu’il soit installé sur une façade ensoleillée, exposée sud ou sud-est pour délivrer toutes ses capacités ! Et, bien entendu, le SunAéro est conçu pour une utilisation pratique et moderne avec son application mobile connectée en Wi-Fi.

Vous pourrez ainsi suivre la production de chaleur en temps réel et ajuster les paramètres à distance pour répondre à vos besoins spécifiques. En attendant la sortie officielle de l'application, Solar Brother propose une offre spéciale avec frais de port gratuits jusqu'au 31 août 2024 grâce au code promo : SOLEIL2024. En savoir plus sur cet étonnant chauffage solaire aérothermique, rendez-vous sur le site officiel : solarbrother.com.