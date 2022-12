Cette année, nous sommes tous confrontés aux énormes hausses des coûts de l’énergie, notamment de l’électricité. Cette augmentation de 15 %, annoncée pour janvier, incite donc les utilisateurs à tenter toutes les solutions pour essayer de limiter cette hausse, en consommant moins d’électricité. Nous sommes tous, ou presque, à la recherche de trucs et astuces qui nous permettront de gagner quelques euros sur notre régularisation annuelle. Sur TikTok, une nouvelle astuce vient de faire son apparition, une technique qui permettrait de sécher son linge plus rapidement, sans que cela ne vous coûte le moindre centime. Découverte.

Sèche-linge, lave-linge, de gros consommateurs d’électricité

Le temps des lavoirs est révolu. Aujourd’hui, nous serions bien incapables de nous passer d’un lave-linge. Certains, par choix ou par manque de place, recourent à des sèche-linges électriques à la place des tancarvilles ou étendoirs à linge généralement encombrants. Le sèche-linge vous assure d’avoir un linge sec en deux heures maximum, s’il faut parfois des jours sur un tancarville. Mais puisqu’il est électrique, il fera évidemment gonfler votre facture ! Selon le RTE, un lave-linge consomme 191 kWh par an, soit 16 kWh par mois et 0,5 kWh par jour sur une consommation moyenne annuelle de 4 679 kWh par foyer (source : TotalEnergies). Quant au sèche-linge, s’il est utilisé après chaque machine, il consommera de 235 à 490 kWh par an en fonction du type de sèche-linge (source : Fournisseurs-Electricités.com). Si l’on considère que le sèche-linge est le plus consommateur, la consommation des deux appareils représente donc 14,5 % de la consommation d’électricité annuelle.

Quelle est cette nouvelle astuce ?

Pour tenter l’expérience chez vous, il vous faut un tancarville, un radiateur, un grand drap et du linge tout juste sorti du lave-linge, bien essoré de préférence. L’astuce consiste à placer le tancarville juste devant le radiateur, d’étendre le linge, puis de recouvrir le tout d’un grand drap en le coinçant derrière le radiateur. D’après les experts de TikTok, cette astuce créerait une bulle d’air chaud autour du linge, le séchant plus rapidement. Selon l’une des internautes ayant publié cette astuce, cela ferait sécher la totalité du linge étendu en moins de deux heures ! Précisons que nous n’avons pas testé cette astuce et que nous ne pouvons pas vous assurer qu’elle fonctionne. Cependant, comme il n’est pas recommandé de mettre quoi que ce soit, sur ou devant un radiateur, nous doutons de la véracité de cette astuce. Quoi qu’il en soit, il faudra quand même allumer le radiateur pour sécher votre linge, donc vous débourserez quelques euros. Nous sommes sceptiques sur l’efficacité et la sécurité de cette technique, mais si vos radiateurs sont déjà allumés, vous pouvez toujours tenter l’expérience (avec prudence) !

Quels sont les différents types de sèche-linges ?

Il existe trois catégories de sèche-linges plus ou moins énergivores. Toutefois, notez qu’un linge bien essoré à 1200 tours/min vous permettra déjà de moins consommer de l’électricité. Choisir de le faire tourner la nuit, ou en heures creuses, est également un bon plan pour réduire votre facture d’électricité.