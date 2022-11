Aimanto, l’invention d’un système d’attache magnétique pour ne plus jamais perdre ses chaussettes

Le mystère des chaussettes célibataires est l’un de ceux qui perdure dans tous les foyers. Que deviennent les chaussettes que l’on retrouve seules dans le fond du tambour de la machine à laver ? Et où est passée sa jumelle ? Nous ne vous apporterons pas de réponses à ces questions, car nous sommes, nous aussi, confrontés à ce problème avec un panier de chaussettes seules qui n’ont jamais retrouvé leur moitié. Ce qui nous oblige parfois à porter des chaussettes dépareillées, mais ce ne sont que des chaussettes après tout, non ? Pour tenter de mettre fin à ce problème de chaussettes orphelines, une start-up ariégeoise basée à Cérizols lance Aimanto. Un produit innovant qui va vous permettre de ne plus jamais séparer vos chaussettes. Un concept ingénieux qui devrait faciliter la vie des chaussettes et de leurs utilisateurs. Découverte !

Aimanto une invention française.

Annaël Gérard est le fondateur de la start-up et l’inventeur de l’Aimanto, qu’il a d’ailleurs fait breveter et valider par l’INPI. Avec le lancement d’une campagne de crowdfunding sur Ulule, le jeune entrepreneur espère pouvoir récolter 8 000 € pour fonder son entreprise et commercialiser son produit dès la fin de l’année prochaine. L’invention consiste en un système d’attache magnétique qui relie les chaussettes entre elles lorsque vous ne les portez pas. Le système peut également servir à remplacer un bouton de chemise, de veste, ou à fabriquer des ceintures par simple magnétisme, grâce à deux aimants. Concrètement, ce système ne permet pas de maintenir les chaussettes ensemble dans la machine à laver, mais de les mettre ensemble dans la panière ou dans votre tiroir au moins. Normalement si les chaussettes sont déposées ensemble, elles devraient toutes deux ressortir de la machine à laver !

Comment se présentera le produit final ?

L’idée d’Aimanto est d’apporter de nouvelles paires de chaussettes innovantes sur le marché. Les chaussettes inventées disposeront de petits aimants invisibles et légers dans le revers de la couture. Ce qui permettrade relier les chaussettes ensemble dans un tiroir, un sèche-linge ou de les faire sécher à cheval sur l’aimant ou sur un Tancarville par exemple. Par conséquent, plus besoin de pince à linge pour sécher les chaussettes ! Elles pourront ainsi être rangées, pliées et non plus en boule comme c’est souvent le cas ! L’inventeur ajoute que les aimants pourraient également avoir un effet bienfaisant sur le corps, car les aimants sont placés au-dessus des chevilles. Rappelons que c’est un point utilisé lors de soins par magnétothérapie ou l’utilisation d’un champ magnétique pour soulager une douleur.

Combien coûtent ces chaussettes innovantes ?

Actuellement disponibles en précommande sur Ulule contre la somme de 7 € par paire ou 27 € le pack de 5 paires de chaussettes, elles seront produites en blanc et en noir. Chaque module se compose d’une « poche hermétique thermo-soudée résistante à l’eau et à la chaleur permettant de passer en machine à laver où sèche-linge, contenant des aimants avec une force de magnétisme étudiée pour résister aux passages en machines ».

Si la campagne de financement participatif atteint l’objectif de 8 000 €, cela servira à créer une société, à fabriquer les moules de production, à acheter des matières premières pour honorer les premières précommandes. Par la suite, ils envisagent de créer un site internet de vente en ligne, et d’inonder la France de chaussettes Aimanto.