Astuce recyclage : Que faire de vos chaussettes célibataires ?

S’il existe un mystère non résolu dans chaque foyer c’est celui des chaussettes célibataires… Nous ne savons pas où passent les chaussettes, si le lave-linge les dévore en douce, ou si le chien est présumé coupable… Toujours est-il que nous avons tous un sac de chaussettes qui n’ont plus leur moitié ! Et que l’on ne retrouve jamais !

Un mystère non élucidé même par les plus grands enquêteurs ! Alors il faut trouver quelques astuces pour recycler ces chaussettes ! Ou les porter dépareillées, c’est plutôt tendance en ce moment… Comment recycler vos vieilles chaussettes !

Les donner à des associations !

Avant de vous expliquer comment les recycler pour d’autres usages, il faut savoir que certaines associations comme Sock en Stock récupèrent les chaussettes, pour en refaire des paires et les offrir aux plus démunis.

Vous pouvez aussi les porter dépareillés, d’ailleurs cela montrera votre soutien à la Trisomie 21 qui a fait de chaque 21 mars, la journée des chaussettes dépareillées ! Mais vous pouvez aussi les porter parce que cela vous plaît tout simplement.

Dans la maison :

Les chaussettes font de parfaits attrape-poussière … Que ce soit pour vos meubles, écrans d’ordinateurs, cadres et même poignées de porte… Il suffit de les enfiler dans votre main pour traquer la poussière dans votre maison.

Les bouteilles d'huile sont souvent très grasses et pour cause… L'huile coule sur le goulot, puis sur la bouteille et finalement sur votre plan de travail… Enfilez une vieille chaussette à votre bouteille , elle récupérera les coulures et vous n'aurez qu'à la passer en machine !

, elle récupérera les coulures et vous n’aurez qu’à la passer en machine ! Si vous possédez de jolies chaussettes mais dépareillées, glissez à l’intérieur une savonnette ! Et suspendez là au-dessus de votre lavabo ou au jardin… L’effet moussant est immédiat et pratique !

Des jouets pour chien gratuits !

Oui vous pouvez en faire des chaussons, mais un chien n’a normalement pas besoin de chaussons, sauf s’il a une plaie à protéger. En revanche, vous pouvez lui fabriquer quelques jouets rigolos :

Glissez une bouteille en plastique vide à l’intérieur ! Les chiens adorent les bouteilles, mais sans chaussettes, c’est débris assurés dans le jardin… Avec la chaussette les débris seront à l’intérieur. Cependant, prudence, les chiens trop destructeurs pourraient avaler la chaussette, à ne faire que lors d’un temps de jeu et sous votre surveillance.

Pour les chats, glissez à l’intérieur de l’herbe à chat, ils en sont dingues… Normalement le chat devrait attraper la chaussette et la jeter dans tous les sens…

En mettant une balle à l’intérieur, vous aurez un jouet « à tirer » parfait pour de bons moments de jeux !

Mais encore ?

Lors d’un déménagement, vos chaussettes dépareillées seront parfaites pour protéger vos verres ou bibelots.

Faites-en des élastiques pour les cheveux… Les chaussettes pour enfants sont parfaites, il suffit de couper des ronds de tissus !

Remplissez-les de sable et faites-en des haltères pour un renforcement musculaire par exemple.

Il existe pléthore de manières de recycler vos chaussettes… Les chaussettes orphelines ont même désormais un livre, écrit par Marie Vareille que nous vous conseillons tant il est drôle !