Comment fabriquer un antibuée de voiture efficace en 2 minutes chrono ? (DIY)

Avec les températures négatives qui commencent à pointer le bout de leurs nez, la buée envahit vos lunettes. Mais également, l’habitacle de votre voiture ! Et souvent, vous partez à l’aveuglette en attendant que la buée intérieure se dissipe grâce à la ventilation.

Si certains sont prévoyants et font chauffer leurs voitures un peu avant de partir, d’autres, et ils sont nombreux, partent le pare-brise embué ! Pour les lunettes, la pince antibuée imprimée en 3D de Gérald est parfaite, et pour les pare-brise, il existe un petit accessoire à fabriquer qui pourrait vous aider… à y voir plus clair !

Le truc antibuée simple et rapide en 4 étapes

Pour réaliser cet antibuée il vous faut deux choses : deux vieilles chaussettes (non trouées) et assez longues et de la litière pour chat végétale. Les chaussettes célibataires pullulent dans toutes les maisons, vous en trouverez bien deux esseulées !

Remplissez la chaussette de litière pour chat jusqu’au niveau de la cheville. Prenez une (vieille) chaussette du placard et remplissez-la jusqu’à la cheville avec de la litière pour chat. Nouez la chaussette pleine puis enfilez la deuxième par-dessus la première. Et voilà, l’antibuée maison est terminé. Il ne vous reste plus qu’à poser la chaussette sur le tableau de bord ou dans l’un des vide-poches de votre voiture.

Ce truc est un véritable absorbeur d’humidité et fonctionne parfaitement sur les voitures un peu anciennes. Si vos joints sont très fatigués, il vous faudra peut-être disséminer plusieurs chaussettes antibuées pour résoudre le problème. Il suffira de le vider quand il sera trop humide et de le changer… Il existe des petits coussins antibuée très efficaces également mais on peut franchement les fabriquer soi-même ! Et en plus vous recyclerez vos vieilles chaussettes !

Comment éviter la buée sur le pare-brise ?

Vérifiez le joint des vitres , les interstices entre les joints et les vitres laissent pénétrer l’air qui provoque la buée à l’intérieur de l’habitacle chauffé.

, les interstices entre les joints et les vitres laissent pénétrer l’air qui provoque la buée à l’intérieur de l’habitacle chauffé. Positionnez votre ventilateur sur la position désembuag e, cela peut paraître logique mais la plupart du temps on le met à fond, pensant que cela ira plus vite ! Cette position envoie d’abord de l’air froid puis de l’air chaud, cela permet d’enlever la buée… Si votre voiture possède une climatisation, envoyez de l’air froid, le désembuage sera plus rapide.

Ne recyclez pas l'air intérieur ! En effet pour enlever la buée, l'air doit être chargé en humidité… Ce qui n'est pas le cas de l'air recyclé !