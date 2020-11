Masque et lunettes : un ardennais invente un clip antibuée très ingénieux à imprimer en 3D à la maison !

Tous les porteurs de lunettes connaissent cette satanée buée qui remontent et qui vous aveuglent à chaque expiration ! Nous faisons partie de ceux qui portent moins leurs lunettes depuis le port du masque, avec le risque de faire baisser notre vision… Mais pour ceux qui ne peuvent pas se passer de lunettes, c’est un combat quotidien cette buée.

Après les lingettes antibuée, le liquide vaisselle ou la mousse à raser sur les verres, beaucoup ont abandonné. Pourtant, Gérald Defoing originaire de Charleville-Mézières et manager chez Orange va probablement nous sauver de cette buée récalcitrante ! Il invente un petit clip à imprimer en 3D super efficace… Et il offre même le fichier pour les makers !

Combien de français portent des lunettes ?

Selon le site de statistiques anglais YouGov, 76% des français portent des lunettes de vue. Ce sont donc 7 français sur 10 qui sont embêtés par la buée sur les lunettes. Et sur ces 76%, la moitié d’entre eux doivent porter leurs lunettes du lever au coucher ! Autant vous dire que Gérald Defoing est un peu le messie pour ceux qui sont gênés par la buée… Et nous l’avons testé ! Son clip est d’une efficacité redoutable ! Masque chirurgicaux, en tissus fait-maison ou distribués par les régions, il fonctionne sur tous !

Le clip antibuée de Gérald Defoing c’est quoi ?

Le clip est un tout petit objet en plastique qui ne pèse que 35 grammes et qui, avec ses deux petits crochets vient se positionner à l’intérieur du masque. Il épouse la forme du nez et empêche l’air chaud de remonter sous les lunettes… La buée s’envole comme par magie ! Il faut cependant chercher la meilleure position pour chacun, mais la plupart des testeurs l’ont positionné sur l’extrémité du nez et non sur l’os nasal.

Où trouver clip antibuée ?

Gérald Defoing met à disposition son fichier d’impression du clip 3D et même la plus petite des imprimantes 3D est capable de l’imprimer ! Le concepteur ne souhaite pas commercialiser son clip, et il incite les makers en herbe à lancer leurs imprimantes 3D pour distribuer ses clips à ceux qui en ont le plus besoin !

Depuis deux jours, chez NeozOne, les imprimantes 3D ont repris leur travail intensif pour fabriquer des clips de nez. Ils seront distribués aux personnels soignants, aux personnels scolaires et communaux. Après les masques et les visières, le lab de NeozOne reprend du service pour la bonne cause. Un grand merci à Gérald qui, avec son clip va nous changer la vie pour quelques centimes d’investissement !