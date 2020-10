Masques : SANBUÉ, une petite languette qui empêche la buée sur les lunettes !

Comme de nombreux français, vous portez le masque… et des lunettes ! Vous connaissez donc forcément le problème de buée sur vos verres ! Même si quelques solutions fonctionnent comme le produit vaisselle par exemple, nous n’avons pas toujours ce produit sous la main…

La solution pourrait venir du Morbihan. Il s’appelle SANBUÉ et il va révolutionner le port du masque. Ce petit accessoire tout simple n’est pas encore disponible à la livraison, mais ça ne saurait tarder puisqu’il est prévu en livraison dès le 23 Octobre… Nous en sommes certains, il va faire un malheur !

SANBUÉ est une invention française pensée pour que la buée sur les lunettes ne soit plus qu’un mauvais souvenir ! Il se place tout simplement sur l’arête supérieure du masque et empêche la buée, mais également le glissement du masque.

Les SANBUÉ sont fabriqués à Arzal (56) dans un atelier de plasturgie. A l’origine de cette idée, deux frères, Hugo et Johan Lejeune. La conception du produit est le fruit de la collaboration entre Plast E-Concept (dirigée par Johan Lejeune), entreprise de plasturgie et d’Act&Prev (dirigée par Hugo Lejeune et Jérôme Le Mene), cabinet de conseils et de formation spécialisé dans la prévention des risques.

Un prix raisonnable pour un accessoire indispensable

Il est déjà possible de précommander les SANBUÉ avec une livraison dès le 23 Octobre. Le prix ? 9.90€ les trois pièces avec une solution désinfectante incluse… Prix intéressant, accessoire qui pourrait s’avérer indispensable pour les porteurs de lunettes ! Actuellement il faut compter 6€ de frais de port pour l’achat d’un pack. Nous pouvons espérer qu’avec le succès qu’il rencontrera ces frais de port seront revus à la baisse !