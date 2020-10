Télétravail, des lunettes connectées pour éliminer les distractions et améliorer la productivité...

Il est de notoriété publique que la pandémie de coronavirus a chamboulé de nombreux aspects de notre vie, notamment nos relations sociales, notre situation financière et nos activités professionnelles. Sur ce dernier point, distanciation sociale oblige, beaucoup d’entreprises et de salariés ont dû se convertir au télétravail pour poursuivre leurs activités.

Quand télétravail rime avec discipline

Si cela a sans doute fait de bonheur des uns (travailler de chez soi présente quand même des avantages, non ?), cela a causé quelques complications pour d’autres. Après tout, si on retrouve un certain confort chez soi, on y trouve aussi de nombreuses distractions et cela peut entraîner plusieurs écarts d’attention, ce qui finalement affecte notre productivité qui n’est plus au même niveau que lorsqu’on est au bureau.

Toutefois, malgré que la pandémie de Covid-19 soit passagère, plusieurs analystes croient que le télétravail sera plus courant dans le futur, des entreprises ayant déjà décidé d’opter pour ce mode de fonctionnement pour une durée indéterminée. Il est ainsi nécessaire de s’adapter à cette nouvelle situation professionnelle et limiter autant que faire ce peu les baisses de concentration. C’est là qu’entrent en jeu les lunettes Auctify Spes !

Un gage de productivité pour le salarié et l’entreprise ?

Auctify Spes est un projet lancé sur Indiegogo par la start-up canadienne Auctify. Le projet consiste à concevoir et commercialiser des lunettes connectées qui maximisent la concentration, élimine les distractions et conditionne l’esprit pour travailler à son maximum, peut-on lire sur le site d’Indiegogo.

Mais si ces lunettes connectées promettent d’aider les travailleurs à rester concentrés, elles promettent également aux managers des entreprises de leur rapporter les écarts de distraction des salariés.

Crédit photo : Auctify

Ces lunettes disposent effectivement d’une caméra, d’un microphone et de nombreux micro-capteurs dans sa monture. Les informations récoltées sont ensuite transférées vers une application spécialisée d’Auctify Specs. Au moment où l’on écrit ces lignes, le projet a déjà réussi à lever 69.236 dollars de fonds.

Des lunettes connectées adaptables et personnalisables pour 210 euros !

A noter également que les verres d’Auctify Spes pourront être adaptées à la vue de tous et l’application est entièrement personnalisable afin d’identifier les facteurs qui affectent votre concentration et donc, votre productivité. L’application enverra ainsi des notifications si elle vous surprend à regarder le catalogue de Disney+ ou à surfer sur Internet durant les réunions de travail sur Zoom, explique Futura Tech. Néanmoins, si consulter des sites « distrayantes » fait partie de votre travail, vous n’avez qu’à le renseigner dans les paramètres d’Auctify Spes.

Pour le prix de ce joujou de productivité, comptez environ 210 euros la paire de lunettes. Néanmoins, il faudra patienter jusqu’en janvier 2021 avant de pouvoir commander ces lunettes connectées. Le temps de faire des économies et/ou de vous demander si vous en avez vraiment besoin.