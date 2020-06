Un cordonnier roumain fabrique des chaussures anti-COVID taille 75 pour faire respecter la distanciation sociale

La distanciation sociale ça vous parle ? Forcément depuis ces derniers mois, nous en entendons beaucoup parler… Et elle est nécessaire pour éviter cette fameuse seconde vague dont tout le monde parle… Et avouons-le que l’on redoute tous ! Les distanciations sociales sont parfois difficiles à gérer et pas toujours respectées.

Un cordonnier roumain a eu une idée que l’on ne qualifiera ni de géniale ni d’inutile… On vous laissera juger de l’utilité de ces nouvelles chaussures qui ne feront probablement pas partie de la future Fashion Week… Enfin, le cordonnier a au moins le mérite d’avoir apporté sa pierre à l’édifice de lutte contre le coronavirus !

Et si la distanciation sociale passait par les pieds ? C’est en tout cas ce que semble croire Grigore Lup avec ces chaussures anti-COVID ! Il a donc créé des paires de chaussures allongées… Qui correspondrait à une taille 75 ! Vous gardez votre pointure mais vous vous retrouvez affublé d’une espèce de rallonge en cuir sur le devant de la chaussure…

Nous ne sommes pas sûrs de l’efficacité de cet objet mais cela pourrait rendre les rencontres assez cocasses ! Le cordonnier a vendu cinq paires de ce type à 115$ l’unité… L’histoire ne dit pas si les acheteurs étaient de vrais clients ou des membres de sa famille !

On se demande quand même une chose ! Si nous devions tous être chaussés de ces souliers, ne ressemblerions-nous pas à une armée de pingouins obligés de lever les pieds pour faire un pas… de géant ! Quant aux coups de pieds aux fesses, mieux vaut être celui qui le donne plutôt que celui qui le reçoit… Vol plané assuré !

Grigore Lup, a Romanian shoemaker, came up with the idea of long-nosed leather size 75 shoes to help keep people apart and respect the rules of social distancing https://t.co/9l37HlbPwh pic.twitter.com/UCHKAtVrBc

— Reuters (@Reuters) June 2, 2020