Dans un café sud-coréen, des robots barista préparent et servent le café pour faire respecter la distanciation sociale

On ne plaisante pas avec la distanciation sociale en Corée du Sud ! Ses habitants veillent en effet à respecter scrupuleusement les règles imposées par le gouvernement pour éviter l’apparition d’une seconde vague d’infection au Coronavirus. Pour ce faire, le pays multiplie les solutions originales en faisant notamment appel à la technologie. C’est le cas d’un petit café de la ville de Daejeon, dans l’ouest du pays : le service est en effet assuré par des robots barista et non par du personnel humain.

Des robots autonomes à votre service : Vision Semicon, la société qui a fabriqué les robots, a étroitement collaboré avec un institut scientifique public dans le but de mettre au point des machines intelligentes et autonomes.

Pour ce qui est du café à Daejeon, son personnel robot est composé de machines qui embarquent un dispositif leur permettant de préparer une soixantaine de types de cafés sans assistance. Les boissons chaudes sont ensuite servies par des robots mobiles qui sont capables de circuler librement entre les tables. Mieux encore, ils peuvent également interagir avec les clients en leur proposant de bons conseils pour bien déguster leur café.

Une idée originale et intéressante

Préparateurs de café ou serveurs, les robots n’ont pas du tout besoin d’assistance humaine pour faire leur travail. Pratiques, les préparateurs sont capables de concocter une boisson chaude en une petite minute seulement, de même pour les serveurs qui n’ont besoin de personne pour apporter les commandes.

Dans tous les cas, nous avons affaire à des machines parfaitement fonctionnelles et autonomes. Le seul moyen où elles ont besoin d’assistance, c’est lorsqu’il faut les recharger en ingrédients nécessaires pour préparer le café.

Limiter les interactions humaines

En utilisant des robots pour préparer et servir le café, les responsables du café de Daejeon permettent à leur établissement de continuer à tourner normalement, mais sans présenter de risque pour les clients. L’utilisation de machines autonomes permet en effet de limiter les interactions humaines, et donc d’empêcher la propagation du Coronavirus.

« Notre système ne nécessite aucune intervention de la part des gens, de la commande à la livraison, et les tables ont été disposées de manière éparse afin de garantir des mouvements fluides des robots, ce qui correspond à la volonté de la campagne actuelle de distanciation et d’absence de contact », explique Lee Dong-bae, le responsable des recherches et développement chez Vision Semicon. Si tout se passe bien, les robots pourraient bien être déployés dans une trentaine de cafés sud-coréens d’ici la fin de l’année.

Photo de couverture De Zapp2Photo / Shutterstock

Via Engadget