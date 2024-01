RueCab, un réservoir à pellets avec tamis intégré, une solution pratique et astucieuse

Si vous vous chauffez avec des pellets de bois, vous devez savoir qu’il est préférable de les « dépoussiérer » avant de les brûler. Non, nous n’allons pas vous conseiller de les passer au plumeau un à un, mais plutôt d’investir dans un seau à pellet. En choisissant le modèle proposé par RueCab, au prix de 89,95 € sur Amazon, vous ferez une « pierre deux coups ». En effet, le seau à pellet que nous vous proposons vous permettra de stocker vos pellets de bois à portée du poêle, mais également de les tamiser presque naturellement, grâce au tiroir récupérateur de poussière intégré. Un outil pratique et utile à découvrir.

Présentation du seau à pellets Antares par RueCab

Le seau à granulés RueCab, modèle Antares, est un accessoire essentiel pour votre poêle à granulés. Avec une contenance de 18 litres et des dimensions de 58 cm (h) x 22 cm (L), ce seau est idéal pour maintenir propre les abords de votre poêle. Fabriqué en acier noir, il allie résistance et esthétique. Avec seulement 2,5 kg, il se déplace facilement et propose une solution pratique avec son tiroir et son tamis récupérateur de poussière. Tamiser les pellets est une étape importante pour économiser sur votre stock de pellets, et conserver à votre poêle des performances optimales.

Pourquoi faut-il dépoussiérer les granulés de bois ?

Lorsque les pellets sont conditionnés en sacs, ou en vrac, ils sont frottés les uns contre les autres. Et, dans la mesure où ils sont fabriqués avec de la sciure de bois, il est normal qu’une infime partie de chaque pellet redevienne poussière. Cette poussière n’est pas de bon augure pour votre poêle. En effet, des pellets non tamisés provoqueront un encrassage du poêle, un rendement moins efficient. De plus, cela contribuera à la diminution plus rapide de votre stock de pellets. Si vous utilisez des pellets non tamisés, vous vous exposez alors à une surconsommation et à un nettoyage plus fréquent de votre poêle à pellets.

Comment nettoyer votre poêle à pellets ?

Dans l’absolu, le poêle à granulés devrait être nettoyé après chaque utilisation pour garantir un chauffage optimal. Dans la réalité, peu d’utilisateurs réalisent le nettoyage à chaque fois, mais plutôt une à deux fois par semaine. Le nettoyage hebdomadaire doit se faire méticuleusement et pour tous les éléments. Ainsi, il faudra vider le tiroir à cendres que vous pouvez disséminer dans vos parterres de fleurs ou dans votre potager en sommeil. Vous devrez également nettoyer la vitre, soit avec des cendres et de l’eau, ou avec un produit spécial vitre.

Et, bien entendu, le foyer en lui-même devra être aspiré le plus souvent possible pour éviter les résidus de l’ancienne flambée. Pensez par ailleurs à ramoner le conduit une fois par an par un professionnel, puis une à deux autres fois avec un kit de ramonage, par exemple. En ramonant votre conduit, votre poêle sera plus performant. Vous éviterez aussi les risques de feu de cheminée, liés à l’accumulation de suie sur les parois. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

RUECAB - Seau à granulés, Seau à pellets 18 litres avec tiroir - Modèle Antares - Tamis et tiroir récupérateur de poussières - Contenance: 18L - Dimensions: H58xL22cm - Matière: Acier Noir RUECAB - Seau à granulés, seau à pellets, seau à cendres - Modèle ANTARES - Tamis et tiroir récupérateur de poussières - Contenance: 18L - Dimensions: H58xL22cm - Matière: Acier noir - Poids:... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez