N’attendez plus, les granulés de bois (pellets) sont à seulement 3,79 € les 15 kg chez Brico Dépôt

Pour certains des 7,5 millions de foyers qui se chauffent au bois, selon l’ADEME, le ronronnement du poêle à pellet a repris ! Après une flambée record des prix, en 2022, ceux-ci sont revenus à la normale. En 2022, le sac de 15 kilos se négociait autour de 10 €, contre moins de 4 € en 2021 : hallucinant ! Rassurez-vous, cette année, vous devriez pouvoir vous chauffer à des prix raisonnables. Pour preuve, le prix unique pratiqué sur les pellets ces jours-ci par une célèbre chaîne de magasin de bricolage discount. En ce début d’automne, les magasins Brico Dépôt* ne font pas dans la demi-mesure, tous les sacs de 15 kilos, sur quatre marques différentes, sont disponibles au prix de 3,79 €**. Je vous les présente toutes, en détail, mais il va falloir vous dépêcher, car, à ce prix, il se peut que les stocks fondent comme neige au soleil. Découverte.

Les pellets de bois « Les granulés français »

Les « granulés français », certifiés DIN Plus, sont fabriqués à partir de 100 % de résineux, ce qui leur confère une excellente performance énergétique. Avec un pouvoir calorifique supérieur à 4,6 kWh/kg, ces pellets garantissent une combustion efficace, idéale pour maximiser la chaleur produite par mon poêle. Le taux d’humidité est inférieur à 10 %, ce qui favorise une combustion propre et une meilleure durabilité, tandis que le taux de cendre ne dépasse pas 0,6 %, réduisant ainsi la quantité de résidus à nettoyer. Enfin, leur masse volumique de 600 à 750 kg/m³ garantit une combustion dense et durable, et leur fusibilité des cendres à plus de 1200 °C signifie que les résidus ne fondront pas dans le poêle, évitant ainsi tout encrassement du système. Le sac de 15 kilos, « Les granulés français » est vendu au prix de 3,79 €** chez Brico Dépôt*.

Les pellets de bois « Granulés de France »

J’ai un peu moins d’informations sur ces pellets, néanmoins, ils sont également certifiés DIN Plus, garantissant une qualité premium et une consommation raisonnable. Composés à 100 % de résineux, avec un taux d’humidité inférieur à 10 %, ils permettent une combustion efficace et propre, réduisant les risques d’encrassement dans le poêle. Le sac de 15 kilos, « Granulés de France » est vendu chez Brico Dépôt* au prix de 3,79 €**

Les pellets de bois « HoutPellets Woodpecker»

Là encore, peu d’informations données par le magasin vendeur sur ces pellets de bois, mais toujours certifiés DIN Plus, gage de qualité. En poussant un peu mes recherches, je peux vous dire que le pellet HoutPellets est fabriqué en Belgique, et contiendrait 100 % de résineux, parfait, donc, pour une montée en température rapide. Avec un taux d’humidité inférieur à 10 % comme le nécessite la norme DIN Plus, vous vous assurez une combustion propre avec un encrassement minimal de votre poêle à pellets. Le sac de 15 kilos, « HoutPellets Woodpecker » est vendu chez Brico Dépôt* au prix de 3,79 €**

Les pellets de bois « Étincelles »

Étincelles, un joli nom pour des pellets de bois, qui est assez récente sur le marché ! En termes de qualité, eux aussi sont estampillés DIN Plus, fabriqués avec 100 % de résineux, et disposant d’un taux d’humidité inférieur à 10 %. Et, si je devais choisir des pellets, ce serait celui-ci, uniquement parce que je trouve le nom sympathique ! Les quatre se valant, le choix se ferait donc sur un critère sans aucun rapport avec la qualité, mais sur une note artistique ! Le sac de 15 kilos, « Étincelles » est vendu chez Brico Dépôt* au prix de 3,79 €**. Et, vous ? Quels pellets allez-vous choisir ? Vous avez trouvé l’un des sacs dans votre magasin, indiquez-nous le lieu en commentaires, cela pourra servir à d’autres consommateurs. Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les magasins Brico Dépôt fonctionnent par arrivage, il est donc possible que votre magasin de référence ne dispose pas de stocks. N’hésitez pas à regarder les stocks des magasins à proximité de votre domicile.

**Les prix ont été relevés le 28 septembre 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur, ni comme expliqué ci-dessus de la disponibilité des pellets.

