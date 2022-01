Disneyland : un guide dévoile sur TikTok tous les secrets du parc d’attraction, et il fait un énorme carton !

Si vous êtes franciliens depuis toujours, vous vous souvenez forcément du 23 avril 1992, la date à laquelle fût inauguré Disneyland Paris. Ce gigantesque parc d’attractions de la firme américaine est le seul en Europe et attire chaque année des millions de visiteurs.

Disneyland Paris se trouve en Seine-et-Marne et ses 2230 hectares se situent sur cinq communes différentes. En quelques années, il est évidemment devenu, un « monument » en Île-de-France. Malgré des tarifs d’entrée assez élevés, le parc reste un incontournable pour bon nombre de touristes ou d’habitants qui aiment retrouver la magie de Disney… Mike, l’un des employés du parc, guide de son état, livre sur TikTok quelques secrets liés à DisneyLand Paris, et c’est un petit carton à chaque nouvelle vidéo. Présentation.

Un succès fulgurant

Lorsqu’en avril 2021, Mike ouvre sa chaîne Tiktok, il compte rapidement 10 000 abonnés, intéressés par ses infos partagées pour le parc. Ses petites vidéos distillent des astuces que lui connaît sur le bout des doigts, et il décide d’en faire profiter autrui. En moins d’un an, il affiche plus de 174 000 abonnés, et des millions de vues… La bonhommie et la sincérité du personnage y sont sans doute pour quelque chose ! Et il est vrai qu’au prix d’une entrée qui oscille entre 54€ et 114€ selon les périodes, c’est une aubaine de connaître quelques astuces.

Pourquoi cette idée ?

Mike explique tout simplement qu’il avait envie de partager les secrets de Disneyland Paris pour aider les visiteurs… C’est ce qu’il fait tous les jours sur place, en accompagnant les visiteurs et en les guidant dans le parc. Pendant le confinement et la fermeture forcée du site, Mike s’essaie à quelques vidéos sur TikTok et les retours sont immédiats: 10 000 fans le rejoignent en 4 jours seulement.

Son but est d’expliquer simplement de vraies astuces et “filons”, accessibles à tous… Certains bons plans sont disponibles sur le net, mais parfois compliqués à mettre en œuvre dans la pratique. Mike simplifie les choses pour ses abonnés afin que le bon plan soit vraiment réalisable.

Quelques secrets de Mike ?

Dans l’une des vidéos, Mike explique comment venir à Disneyland Paris pour 1.39€ l’entrée. A cette période, une place pour les deux parcs coûte un peu plus de 100€, c’est donc évidemment une aubaine, et c’est évidemment le pass annuel qui est le plus rentable de ce côté-là.

Bon, pour payer la place 1.39€, il faudrait vous rendre au parc 150 fois dans l’année ! Le pass coûté 209€, donc en vous y rendant seulement deux fois dans l’année, votre entrée vous coûtera moins chère qu’à l’unité… Les fans de Disney habitant proche du parc possède tous, ou presque, un pass Disney; c’est évidemment un bon plan.

Et si vous faisiez une demande en mariage chez Mickey ?

Evidemment, vous pourrez demander l’être aimé en mariage dans l’enceinte du parc où bon vous semblera, mais Disneyland Paris propose également un service payant pour faire votre demande en mariage. Mike vous explique tout dans cette vidéo, et apparemment, la magie opère à chaque demande !

Des dizaines de vidéos sont disponibles, toutes distillent des bons plans (restaurants, boutiques, tarifs, photos, neige à Disney). Une petite mine d’or à suivre pour ceux qui ne connaissent pas encore… En plus, le guide est vraiment sympa, ce qui n’enlève rien !