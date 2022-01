Chronologie des médias : ce qui va changer pour Prime Video, Netflix, Disney+ et Canal+

Vous êtes fans de séries ou de films sur les différentes plateformes de streaming comme Amazon Prime Video, Netflix ou Disney+ ? Si c’est le cas, vous avez peut-être remarqué que le délai entre les diffusions des films au cinéma et sur les plateformes pouvait être très long… Et cela pourrait bien changer très rapidement. En effet, un accord vient d’être signé, permettant de raccourcir ces délais de diffusion. Vous ne serez donc plus obligés d’attendre parfois des mois, voire des années, avant qu’un film ne puisse être diffusé sur les plateformes de streaming. Pour qui ? Pourquoi ? On va tout vous expliquer.

Quel est cet accord ?

A l’heure actuelle, les délais de diffusion des films sortis au cinéma sont de 22 mois pour toutes les chaînes, excepté Canal Plus, qui a un accord particulier. Le nouvel accord qui sera revu dans trois ans maintient le délai à 22 mois pour les chaînes publiques. En revanche, tout va changer pour les plateformes de vidéos à la demande. Elles sont toutes concernées, même si elles ne sont pas forcément logées à la même enseigne. Pour les plateformes comme Amazon Prime Video, Netflix ou Disney+, les délais sont raccourcis, mais pas tous de la même manière. Les géants du streaming qui ont accepté de signer cet accord verront leurs délais ramenés à 15 mois. Ceux qui ont refusé de signer cet accord, devront se contenter d’un délai de 17 mois.

Cette négociation menée par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et les plateformes de vidéo à la demande, a été instaurée dans le but d’ouvrir la culture cinématographique à tous. Et surtout à ceux que le prix des places de cinéma peut largement priver de ce loisir. Dans cette histoire, il y a un GRAND VAINQUEUR : le groupe Canal+, qui devait initialement respecter un délai de 8 mois, passera désormais à 6 mois.Un film sorti en janvier pourra donc passer sur les chaînes du groupe Canal+ en juillet ! Une excellente nouvelle, cela évitera peut-être la diffusion de films « réchauffés » ! “La pierre capitale de l’accord, c’est la nécessité absolue de préserver ce capital culturel et économique qu’est la salle de cinéma dans notre pays” explique la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Pourquoi 6 mois pour Canal+ ?

Depuis sa création en 1984, la première chaîne cryptée et payante de France, a toujours été un partenaire de l’industrie du cinéma. Mais également une manière de promouvoir le cinéma français et de le rendre accessible au plus grand nombre. C’est pour cette raison que Canal+ bénéficiait d’un délai de 8 mois. De plus, le groupe Canal participe financièrement à de nombreux projets cinématographiques et continuera de le faire dans les années à venir. Ils viennent de garantir un investissement de 600 millions d’euros sur trois ans dans le cinéma français… Une raison suffisante pour qu’ils aient un délai de diffusion restreint des nouveaux films sur leurs chaînes.

Disney+ et Netflix

Concernant Disney+, la firme américaine a refusé de signer cet accord, estimant qu’il n’était pas équitable, d’autant qu’eux aussi investissent dans la création française notamment en matière de films d’animation. Ce sera donc 17 mois pour Disney+. Pour Netflix, qui a accepté de signer cet accord, et qui est d’ailleurs la seule, le délai sera donc de 15 mois entre la sortie et la diffusion. Pour que le cinéma français redevienne l’un des plus grands du monde, Netflix, Disney+, AppleTv et Amazon Prime Video se sont également engager à injecter environ 20% de leur chiffre d’affaires dans les futures productions cinématographiques françaises, soit environ 250 millions d’euros par an. Finalement, quoi qu’il en soit, les clients de ces plateformes sont tous gagnants quant au temps d’attente entre la sortie et la diffusion… Et c’est plutôt une excellente nouvelle.