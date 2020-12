Comment regarder SALTO sur une télévision ?

Alors, maintenant qu’il est là, beaucoup aimeraient sans doute savoir en quoi consiste concrètement ce service, qu’a-t-il de bon à nous proposer, à quel prix et, aussi, comment le regarder sur notre télévision ? Justement, cet article a vocation à répondre à toutes ces questions !

Avant toute chose, il faut savoir que SALTO est une plateforme de vidéo en ligne française néée du partenariat entre TF1, M6 et France Télévision. Cette plateforme SVOD a pour vocation de proposer à la fois les programmes phares des trois groupes audiovisuels précités mais en plus, elle proposera également des replays ainsi que des contenus originaux à la demande.

Lancée le 20 octobre 2020, ce service est disponible sur mobile et sur les tablettes Android et iOS, sur ordinateur, sur Chromecast et sur les télévisions connectées comme Android TV ou Apple TV. Vous l’aurez compris, vous ne pourrez pas accéder à SALTO sur les box Internet (pour le moment). Apparemment, le service n’a pas encore conclu d’accord de distribution sur les box mais des pourparlers auraient actuellement lieu et peut-être que le service sera bientôt disponible sur les box.

En attendant, le service est en OTT, ou en over-the-top service, qui signifie que les contenus seront directement livrés via Internet. En d’autres termes, si vous voulez regarder SALTO sur votre télévision, il faudra d’abord que votre téléviseur soit connecté d’une manière ou d’une autre. Après notre tutoriel sur Amazon Prime Video : Comment regarder Amazon Prime Video sur votre téléviseur et Disney + : Comment regarder Disney+ sur votre téléviseur, voici la procédure pour le dernier service de streaming : Salto !

Regarder SALTO avec un téléviseur équipé d’Android TV

Pour regarder Salto sur un téléviseur connecté vous devrez disposer d’un appareil compatible avec la version 8 d’Android TV, il vous faudra taper SALTO dans la barre de recherche de l’Android Store, téléchargez l’application et l’ouvrir. Il vous faudra ensuite appairer l’application à votre compte avec vos identifiants et mot de passe. Pour cela, la plateforme vous communiquera un code de 5 lettres disponible sur l’application Android ou sur le site officiel dans la rubrique « gérer mes appareils« .

Regarder SALTO via Apple TV

Pour ce faire, il vous faut un Apple TV disposant du système d’exploitation tvOS13 au minimum. Sur AppleTV, par exemple, comme pour la procédure précédente il vous faudra taper SALTO dans la barre de recherche de l’Apple Store, téléchargez l’application puis ouvrez-la. Il vous faudra ensuite relier l’application à votre compte. Pour cela, la plateforme vous communiquera un code de 5 lettres qu’il vous faudra recopier dans la rubrique « compte » située dans les paramètres de votre application. Une fois cette étape effectuée, votre téléviseur affichera un onglet intitulé « gérer les appareils » et vous pouvez y associer 6 comptes maximum. Vous pouvez également désynchroniser l’appareil de votre compte dans cet onglet.

Regarder SALTO via une Android Box

Si votre télévision n’est pas connectée, vous pouvez l’upgrader pour quelques dizaines d’euros avec un boitier Android. Ces boîtiers ou plug HDMI se branchent très rapidement et permettent de profiter des dernières options de streaming qu’un téléviseur récent.Vous pourrez également profiter des chaînes Disney+, YouTube, Netflix, ou encore Amazon Video.

Regarder SALTO via Chromecast (ou équivalent)

Si votre télévision est trop vieille vous pouvez également utiliser un boîtier Chromecast branché sur un port HDMI de votre télévision et appairé à votre appareil mobile ou une box internet compatible. Quand vous souhaiterez lancer le contenu, il vous suffit juste d’appuyer sur le symbole situé en haut à droite de votre télévision qui ressemble à une télé sur lequel on a apposé le symbole Wi-Fi.

Une PC et un cable HDMI

Cette dernière technique consiste simplement à utiliser un cordon HDMI pour connecter directement un ordinateur sur sa TV. Ce n’est pas l’astuce la plus intuitive mais cela permet de regarder le service de streaming sur un téléviseur à moindre coût.

Regarder Salto sur une Box SFR ou sur une Freebox

A l’heure ou nous écrivons ces lignes il est toujours impossible d’installer l’application SALTO sur une Box SFR ou sur une Freebox Delta, et aucune date n’a encore été annoncée… Nous mettrons à jour cet article quand cela sera possible.

Regarder SALTO via une Amazon Fire Stick

A l’heure ou nous écrivons ces lignes l’application n’est pas encore disponible sur l’App Store d’Amazon mais elle devrait arriver dans les jours/semaines qui arrivent, au même titre qu’Amazon Prime Vidéo, Disney+ ou en core Netflix.

Quels sont les types de contenus disponibles sur SALTO ?

En plus de diffuser des chaînes françaises en direct, SALTO propose aussi des avant-premières et des saisons intégrales de séries inédites comme Balthazar, All Americain, Person of Interest, Desperate Housewives, Why Women Kill, Ma famille d’abord, Buffy, The Office et Bull ainsi que des séries françaises comme Plus Belle la Vie, Demain nous appartient, Candice Renoir, etc. Des films cultes et populaires comme Exit, Evil, Face to Face, Looking for Alaska ainsi que des documentaires en tout genre.

En d’autres termes, les contenus disponibles sur SALTO peuvent être classés en deux sortes :

D’une part, les chaînes en direct des groupes TF1, France Télévisions et M6 et leur offre de replay

D’autre part, des séries, des films et des documentaires de ces groupes mais aussi ceux dont SALTO a obtenu les droits de diffusion.

A quel tarif pouvons-nous profiter du service ?

Actuellement, SALTO propose son catalogue en illimité en live et en streaming, en qualité HD sur tous les appareils pris en charge en trois tarifs :

6,99 euros par mois pour un seul utilisateur

9,99 euros par mois pour deux utilisateurs et,

12,99 euros par mois pour quatre utilisateurs.

Mais toutes ses offres sont assujetties à un mois d’essai offert !

Comment regarder Salto gratuitement (pendant un mois)

Vous pouvez effectivement tester le service gratuitement pendant un mois. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site officiel et de cliquer sur « Profitez d’un mois d’essai gratuit » et de faire votre inscription.

Toutefois, il vous faudra renseigner vos coordonnées bancaires. Si le service n’est ainsi pas à votre goût, il vous faudra vous désabonner manuellement à la fin de votre mois d’essai à défaut de quoi l’offre à laquelle vous avez souscrite lors de votre inscription vous sera automatiquement facturée.