Mais au fait, pourquoi les hommes sont-ils plus nombreux que les femmes sur Terre ?

En 2020, le dernier recensement fait état de 7,753 milliards d’habitants sur Terre. Et sur ces plus de 7 milliards d’habitants,la population mondiale compterait 60 millions d’hommes de plus que de femmes. Un nouveau sommet jamais atteint.

Normalement, les chiffres devraient avoir tendance à s’équilibrer: même si plus de garçons naissent que de filles, ces dernières ont une espérance de vie plus longue que ces messieurs. Cependant, depuis les années 60, l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes ne fait que se creuser. Quels sont les facteurs qui font que les hommes sont plus nombreux sur Terre que les femmes ? Explications.

Un écart différent en fonction des pays

En Inde et en Chine, les avortements sélectifs ont grandement contribué à l’écart des naissances entre les filles et les garçons. Dans ces sociétés, où l’on a longtemps pratiqué la politique de l’enfant unique, les petites filles étaient victimes d’infanticides. Une pratique très courante pour optimiser ses chances d’avoir un garçon, gage d’assurance pour l’avenir de la famille. Depuis quelques années maintenant, la politique de l’enfant unique n’est plus. Mais elle a laissé des traces, et aujourd’hui les hommes sont bien plus nombreux dans ces pays que les femmes, ce qui pose même des problèmes pour pouvoir se marier et assurer sa descendance.

En effet, on recense 1.11 garçon pour 1 fille en Chine, tandis qu’en Inde, on est à 1.12 garçon pour une fille, la moyenne mondiale étant de 1.07 garçon pour une fille. Si ces pratiques existent toujours, elles se font désormais in utéro, et il n’est pas rare que soit pratiqué des avortements sélectifs en fonction du sexe de l’enfant à naître.

En revanche, le pays voisin de l’Inde, le Pakistan, qui avait l’une des populations les plus déséquilibrées, tend à réduire cet écart depuis les années 60. Selon France Info, en Chine, avoir 30 ans pour un homme et ne pas être marié est un échec social. Mais aujourd’hui, près d’un chinois sur 5 ne peut mathématiquement pas se marier, puisqu’il n’y a plus assez de femmes pour réaliser un mariage.

Le Qatar, l’un des pays ou l’écart se creuse

Les femmes au Qatar ne représentent qu’un quart de la population du pays: 25 femmes pour 100 hommes. Et cette différence est entre autre due à la venue massive de migrants arrivés pour travailler au Qatar: les secteurs pétroliers ou du bâtiment en plein essor ont fait appel à de la main d’œuvre exclusivement masculine. Et aujourd’hui, l’écart entre les hommes et les femmes est tout simplement énorme.

L’Afrique et la malnutrition des mères

En Afrique, la disparité entre hommes et femmes pourrait s’expliquer par la malnutrition des femmes enceintes ou allaitantes. Ajoutons à cela un climat tropical qui pourraient accroître la mortalité des fœtus masculins.

La Russie, le modèle inverse

En Russie, on compte deux fois plus de femmes de plus de 65 ans que d’hommes. Et cette fois-ci, la cause de cet écart serait le taux d’alcoolisme, très important chez les hommes russes, ce qui, inévitablement diminue leur espérance de vie. Mais la Russie est un pays qui a connu de nombreuses guerres et génocides, décimant bien plus les hommes que les femmes. C’est aussi le cas de certains pays développés qui comptent une population féminine supérieure à la population masculine.