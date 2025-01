Pourquoi les naissances de jumeaux explosent malgré la baisse du taux de natalité ?

En France, selon les chiffres les plus récents de l’INED (Institut national d’études démographiques), le taux des naissances multiples a toujours été autour de 1 à 1,5 %, et semble légèrement baisser ces dernières années. Sur le territoire métropolitain, par exemple, le nombre d’accouchements gémellaires était de 10 016 en 2022, contre 13 433 en 2013. Si le taux de gémellité a légèrement diminué dans l’Hexagone, dans d’autres pays comme l’Angleterre et le Pays de Galles, c’est tout à fait le contraire. Si, au cours des années précédentes, les taux de gémellité ont chuté parallèlement au taux de natalité global, le nombre d’accouchements gémellaires est plus élevé que jamais dans ces pays. Et ce n’est pas tout, les recherches prédisent une augmentation continue dans les prochaines années. Découvrez les raisons !

Recours accru aux traitements de fertilité

Le recours accru aux traitements de fertilité serait l’un des facteurs majeurs à l’origine de cette hausse du taux des naissances multiples. En effet, pour augmenter les chances de réussite de la grossesse, il était plus courant d’implanter plusieurs embryons au lieu d’un seul. Ce qui favorise la grossesse gémellaire, qui est souvent considérée comme à risque. Dans les 1990, le taux d’accouchement résultant de traitements de fertilité a augmenté jusqu’à 28 % au Royaume-Uni. Face à cela, une campagne connue sous le nom de « One at a Time » a été lancée, afin de promouvoir le transfert d’un seul embryon à la fois. Ce qui a conduit à une baisse du taux de gémellité dans les années 2010. Cependant, en raison des coûts importants des traitements de fertilité au Royaume-Uni et des restrictions d’éligibilité aux traitements financés par le NHS, de nombreuses femmes se sont rendues dans d’autres pays pour faire une FIV (fécondation in vitro). Aujourd’hui, de plus en plus de femmes se tournent vers un traitement de fertilité, d’où la hausse continue des taux de gémellité.

Augmentation de l’âge maternel

Les naissances multiples peuvent également survenir à la suite d’une « hyperovulation », lorsque plusieurs ovules sont libérés au cours du même cycle. Ce phénomène se produit généralement chez les femmes à mesure qu’elles vieillissent, notamment en raison des changements hormonaux à l’approche de la périménopause. En effet, durant cette période, les niveaux d’hormones comme l’œstrogène et la progestérone fluctuent, puis diminuent chez les femmes. Bien que très rare, l’hyperovulation peut conduire à des « grossesses multiples d’ordre supérieur », allant des triplés aux nonuplés (neuf bébés). L’augmentation de l’âge maternel est aussi un des facteurs à l’origine de l’augmentation du taux de gémellité au Royaume-Uni. En 2023, par exemple, chez les femmes de moins de 20 ans, 1 sur 2 000 était une naissance multiple dans le pays ; alors que pour celles âgées de 35 à 39 ans, elle était de 1 sur 57.

Une augmentation des naissances multiples prévue dans les années à venir

Des recherches récentes ont prédit une augmentation des naissances multiples à travers le monde entre 2050 et 2100, surtout dans les pays en voie de développement. D’après les auteurs, l’augmentation de l’âge maternel serait en cause. Il serait cependant difficile de prédire dans quelle mesure les taux pourraient augmenter, d’autant plus que les chiffres suggèrent une baisse continue des taux de fécondité dans l’ensemble. En tout cas, les chercheurs s’accordent à dire qu’il y aurait moins de naissances au fil du temps, mais que le pourcentage d’accouchements multiples augmentera.

Pour information, en 2021, une étude publiée dans Human Reproduction a démontré que la diffusion de l'AMP et le retard des maternités sont les principales causes de l'augmentation du taux de gémellité.