Vous vivez peut-être sans le savoir dans la « Diagonale du Vide »

Sans le savoir, vous vivez peut-être dans ce que l’on appelle : « La Diagonale du Vide » ? Lorsque l’on aborde ce sujet, on pense à une grande étendue déserte dénuée d’habitants et… de services publics. Vous vous demandez probablement ce que signifie la diagonale du vide, et en subissez probablement les conséquences. Concrètement, ce terme désigne une zone géographique qui s’étend du nord-est au sud-ouest de la France, une sorte de coupure à travers le pays où la densité de population est particulièrement faible. Elle concerne des départements peu peuplés, mais également dans lesquels les infrastructures manquent et où le « vide » se ressent en termes de développement économique. Décryptage.

Où se situe, en France, la diagonale du vide ?

La diagonale du vide se situe entre deux régions très peuplées et dynamiques de la France : le nord-est et le sud-ouest. Elle couvre une grande partie du territoire français, allant de l’est, près de la frontière belge, jusqu’au sud, à la frontière espagnole. Parmi les départements qui se trouvent dans cette zone, on retrouve des régions comme l’Aisne, la Creuse, le Lot, la Meuse ou encore le Cantal. Ces départements, magnifiques à visiter, sont souvent délaissés par les pouvoirs publics. Ils manquent aussi d’investisseurs prêts à les dynamiser. Ces départements connaissent une sorte d’exode des jeunes qui partent vers les métropoles proches. En d’autres termes, ce sont des départements qui sont en « déclin démographique » : les jeunes partent, et les maisons se vident de leurs habitants.

Des départements qui tentent d’attirer de nouveaux habitants

Ne confondez pas diagonale du vide et désert médical, par exemple, même si les deux peuvent être liés. En effet, je vis, en Seine-et-Marne, loin de cette diagonale du vide, mais le département est pourtant classé en désert médical. En réalité, ces territoires, isolés et peu peuplés, peinent à attirer l’attention des pouvoirs publics. Les initiatives locales, comme celle d’installer une épicerie ou un cabinet médical, ne suffisent pas à intéresser les gros investisseurs. Par exemple, certaines petites villes se sont tournées vers l’agriculture bio, le tourisme ou encore la technologie pour attirer de nouveaux habitants ou des entreprises. Ce sont également des départements ou les prix de l’immobilier sont bien plus bas que dans des départements limitrophes. Depuis la crise de la COVID, ces départements sont de plus en plus prisés par ceux qui souhaitent justement fuir les villes polluées et hors de prix.

Des solutions pour repeupler la diagonale du vide

Honnêtement, je rêverai de quitter la région parisienne pour l’un de ces départements, abandonner le bruit, les embouteillages et me mettre au vert. Pour cela, il me faudra attendre la retraite ! Néanmoins, les politiques de ces régions sont plus incitatives pour les jeunes, comme en proposant des aides à l’installation ou des formations professionnelles adaptées. De plus, l’essor du télétravail et de la digitalisation des emplois a permis à certaines personnes de travailler à distance, offrant ainsi une nouvelle possibilité de vie dans ces zones.

En effet, de plus en plus de Français choisissent de quitter les grandes agglomérations pour une vie plus calme, dans des endroits offrant une nature préservée et des prix de l’immobilier plus accessibles. Et, vous, seriez-vous prêt à vivre dans la diagonale du vide ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .