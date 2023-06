« Nos îles vivantes », l’Irlande propose 85 000 € pour acquérir une maison sur une île isolée

Vous en avez ras-le-bol de devoir respirer de l’air vicié, ras-le-bol de vous lever le matin pour aller au boulot ou vous en avez assez de voir un immeuble hideux face à votre fenêtre quand vous télétravaillez ? Et si vous mettiez le cap sur les îles irlandaises, leurs moutons et leurs paysages verdoyants ? L’Irlande déploie un programme sur dix ans, visant à revitaliser la vie sur une trentaine d’îles isolées et non reliées au continent par des ponts. L’initiative, connue sous le nom de « Nos îles vivantes », vise à encourager l’installation de nouvelles populations sur ces îles et à préserver leur précieux patrimoine. Les inscriptions sont possibles à partir du 1ᵉʳ juillet 2023 ! Découverte.

Le programme « Nos îles vivantes », qu’est-ce que c’est ?

En juin 2023, le gouvernement irlandais a publié la politique nationale « Nos îles vivantes » qui s’étend sur une période de 10 ans. Cette politique a été élaborée à la suite d’une consultation approfondie des communautés insulaires et d’autres parties prenantes. Elle vise à garantir des communautés insulaires durables et dynamiques, capables de prospérer sur les îles pendant de nombreuses années à venir. Un des objectifs principaux est de permettre aux visiteurs de découvrir et d’apprécier la culture, le patrimoine et la richesse environnementale uniques que les îles ont à offrir. Ce programme repose sur cinq objectifs stratégiques identifiés par les habitants locaux eux-mêmes comme étant essentiels pour l’avenir durable de leurs communautés. Ces objectifs comprennent la revitalisation des populations locales, la diversification des économies, l’amélioration des services de santé et de bien-être, le renforcement de l’autonomie des communautés et la construction d’un avenir durable et intelligent.

Une île célèbre incluse dans le programme

L’île de Clare, faisant partie de l’archipel d’Aran et qui a servi de décor au film The Banshees of Inisherin, est l’une des îles incluses dans cette initiative. Si vous recherchez la tranquillité et la sérénité plutôt que les paysages cinématographiques, l’île de Clare est l’endroit idéal. Ce film de tragi-comédie noire réalisé par Martin McDonagh en 2022 a mis en lumière cette île, où environ 150 personnes résident en moyenne. Pour vous procurer cette expérience paisible, le gouvernement propose une aide pouvant atteindre 85 000 €. Pour obtenir cette subvention, il faudra tout de même remplir quelques conditions.

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir cette subvention ?

Cependant, il y a quelques conditions à remplir pour être éligible à cette généreuse subvention. Tout d’abord, vous devez vous engager à devenir propriétaire d’un bâtiment âgé de plus de vingt ans, vaquant depuis au moins deux ans. Cela signifie que vous pouvez soit résider sur place, soit louer le bâtiment. La somme accordée doit être investie dans la rénovation, la construction, la restauration ou la décoration des lieux. Avant même de considérer un déménagement permanent, il est crucial de prendre en compte une condition primordiale : obtenir une autorisation de séjour. Bien qu’elle ne soit pas obligatoire pour l’acquisition d’une propriété insulaire, elle est indispensable pour y résider. Ouverture des candidatures dès le 1ᵉʳ juillet ! Retrouvez tous les détails sur le site du programme « Nos îles vivantes ». Une initiative originale qui devrait séduire de nombreux télétravailleurs en quête de nouveaux horizons, non ?