La population mondiale pourrait diminuer de 50 % d’ici à 2100, une chance pour la planète ?

Les repas de fin d’année sont souvent l’occasion de refaire le monde, même si dans ma famille, on évite le sujet qui fâche : la politique ! Cette année, autour de la plancha de Noël, nous avons parlé d’un certain Elon Musk, désormais membre du gouvernement Trump qui pense que la décroissance démographique est un risque majeur pour l’humanité. Eh oui, ils nous arrivent aussi d’avoir des conversations presque philosophiques entre les petits fours et le saumon fumé ! Et, les avis divergent : je serai plutôt à penser que c’est une chance pour la Planète, alors que Musk pense, lui, que c’est une catastrophe annoncée qui risque de plomber nos économies et nos systèmes sociaux. Reconnaissons que ce père de 12 enfants de trois mères différentes n’est pas concerné par le déclin démographique ! Et, si, finalement, cette décroissance n’était pas une si mauvaise nouvelle pour notre planète et son environnement ? Décryptage.

Moins d’humains, moins de pression sur les ressources naturelles

Près de 2,1 milliards de personnes, soit 30 % de la population mondiale, n’ont toujours pas accès à des services d’alimentation domestique en eau potable, selon l’UNICEF. Eh oui, notre bonne vieille Terre n’est pas extensible et ses ressources ne sont pas inépuisables. Si la population continuait de croître de manière exponentielle, alors ce chiffre ne pourrait qu’augmenter, les infrastructures étant bien plus longues à être construites ? Et, les preuves sont édifiantes. Ainsi, la Chine a construit de nombreux barrages sur le Mékong, réduisant le débit du fleuve. Le résultat : les pays situés en aval de cet immense fleuve sont fragilisés et disposent de moins d’eau ! Alors, moins d’humains sur la planète, c’est peut-être moins de pression sur ces ressources essentielles et moins de risques de conflits autour de ce qu’on appelle désormais l’or bleu. Néanmoins, il faudrait aussi que les consciences changent, car même avec moins d’humains, si l’on persiste à utiliser l’eau potable pour la chasse d’eau entre autres, les choses ne s’arrangeront pas !

Moins d’humains sur Terre ? Serait-une la promesse d’une économie plus solide ?

Dans certains pays, le déclin démographique est déjà en route comme je vous l’expliquais dans cet article sur le Japon. Là-bas, le taux de natalité est si bas que les ventes de couches pour adultes ont dépassé celles pour bébés. Oui, vous avez bien lu. Une société vieillissante, avec une main-d’œuvre qui se raréfie, pose de sérieux problèmes économiques. Si tel était le cas en France, qui financerait les retraites ? Et, qui pour s’occuper des personnes âgées, lorsque l’on sait qu’obtenir une place en EHPAD relève du parcours du combattant.

Dans mon cas, quarante demandes faites pour une seule réponse positive ! Mais, surtout, si la population était en majorité faite de personnes âgées, qui pourrait travailler sur les innovations et les inventions qui font avancer la science, la médecine et bien d’autres domaines ? Sur ce point, je rejoins Elon Musk et c’est assez exceptionnel, car je ne le porte pas dans mon cœur ! Eh oui, une population en baisse, mal anticipée, pourrait entraîner des déséquilibres majeurs dans nos systèmes sociaux et économiques. Les villes se videraient, les campagnes deviendraient désertes, et certaines économies pourraient s’effondrer. Je vais quand même vous donner mon avis sur la question.

Alors chance ou menace le déclin démographique ?

Une autre lecture des dires d’Elon Musk tendrait à prouver que le déclin démographique serait, en réalité, une chance pour l’économie. Un retour aux valeurs peut-être, qui se traduirait par une économie locale plus présente, et moins d’importations depuis l’Asie pour nous, Français. Et, avec moins d’habitants, nous aurions la possibilité de réduire notre empreinte carbone, de mieux gérer nos ressources et d’éviter les catastrophes environnementales ou au moins d’en diminuer leurs intensités.

Si ce déclin venait à se confirmer, il nous faudrait néanmoins « repenser le monde », nos modèles de consommation, nos systèmes de protection sociale, etc. Et vous, vous en pensez quoi ? Une baisse de la population mondiale, c'est une chance pour la planète ou un risque majeur pour notre avenir ?