Emulait invente le « biberon biométrique » et personnalisable en forme de mamelon

L’OMS recommande vivement l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois. Cependant, à travers le monde, moins de la moitié des bébés sont entièrement allaités au sein. En effet, l’allaitement est difficile, voire impossible pour certaines femmes, en raison d’une infection mammaire, d’une faible production de lait, d’un problème de canaux bouchés, etc. De plus, les femmes à mobilité réduite peuvent être confrontées à un manque de dextérité ou de tonus musculaire. Elles n’ont donc pas la force de tenir leur bébé près de leur sein durant la tétée. Face à ces contraintes, certains parents n’ont le choix que de nourrir leur nourrisson à l’aide de biberon. Depuis plusieurs années, les fabricants de biberon n’ont cessé d’améliorer cet ustensile afin d’offrir aux bébés une expérience d’allaitement proche du naturel. Dans cette optique, la start-up Emulait, basée à Las Vegas, a eu l’idée de proposer un service de personnalisation de biberon aux parents. Il est ainsi possible de reproduire le sein de la mère. Le point sur cette innovation exceptionnelle.

D’où venait cette idée de créer des biberons biométriques ?

Shilo Ben Zeev, fondateur et directeur général d’Emulait, a partagé à Forbes qu’il s’est inspiré de son expérience familiale pour fonder cette entreprise. Sa femme avait subi de grandes difficultés lorsqu’elle essayait d’allaiter leur fille. L’entrepreneur a expliqué que ce problème avait des conséquences importantes sur le bébé et la maman. Pour éviter que cela arrive à d’autres familles, il a eu l’idée de développer son concept de « biberon biométrique ». En partenariat avec des médecins et des experts en lactation, sa start-up a mis au point une application disponible sur Android et iOS. Son équipe de professionnels de santé a identifié les caractéristiques les plus importantes de l’allaitement. Elle a étudié plus d’un millier de mamelons de femmes enceintes et de femmes qui venaient d’accoucher.

Comment fonctionne l’application Emulait ?

Le fondateur de l’entreprise Shilo Ben Zeev précise que les données utilisées par l’application sont des scans 3D de la région mammaire, non de simples images. Grâce à ces informations, Emulait est capable de concevoir un large éventail de biberons. Il existe, en fait, cinq différentes tailles de mamelons et cinq différentes couleurs de teint de peau. Au total, vingt-cinq variantes de tétine y sont disponibles. Pour les utilisateurs qui ne maîtrisent pas le numérique, l’application peut leur proposer les options les plus populaires. Elle leur procure la liberté de choisir eux-mêmes le modèle qui répond le plus à leurs exigences.

Comment utiliser cet outil ?

Depuis leur Smartphone, les mamans peuvent concevoir leur biberon personnalisé via l’application Emulait. De plus, elles peuvent directement y scanner leurs seins. Ensuite, elles doivent sélectionner l’une des variantes de tétines suggérées. Ces étapes simples leur permettent d’obtenir un biberon biométrique. L’entreprise promet de reproduire exactement le sein de la mère en termes de forme, de couleur, de texture, de douceur et d’élasticité. Concernant les tétines, elles disposent de nombreux trous de lait et d’un système à trois flux. Ce qui permet de reproduire le débit physiologique d’un mamelon et de limiter le risque de suralimentation.

Quels sont les avantages des biberons Emulait ?

Cette entreprise a initialement lancé ses produits aux États-Unis. C’était un véritable succès, selon Shilo Ben Zeev. Environ 10 000 biberons biométriques seraient vendus jusqu’à ce jour. La plupart des utilisateurs seraient « très satisfaits ». Plus récemment, la start-up a dévoilé son concept en Europe. Elle a souligné qu’un biberon biométrique optimise la transition du sein au biberon, favorisant ainsi l’allaitement prolongé, le confort du bébé et son développement buccal. De plus, il est équipé d’un mécanisme anti-colique innovant et d’un système de contrôle de débit personnalisable. Ses différents composants sont lavables au lave-vaisselle. Le biberon est disponible sur Amazon (US) au prix de 55 €, mais livrable en France. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

