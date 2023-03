Emulait : l’invention d’un biberon biomimétique en forme de sein

L’allaitement au sein est le meilleur moyen de fournir une alimentation idéale pour la croissance et le développement sains du nourrisson. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 900 millions de nourrissons du monde entier sont exclusivement allaités jusqu’à l’âge de six mois. Pour les mamans, l’allaitement implique forcément d’exposer certaines de leurs parties intimes aux yeux de tous. Malheureusement, il arrive que cela ne soit pas très bien perçu par ceux qui assistent à cette scène pourtant naturelle. Pour faciliter l’allaitement dans les lieux publics ainsi que la transition vers la diversification de la nourriture, Emulait a trouvé une solution. En effet, cette start-up américaine invente un biberon en forme de sein qui imite l’allaitement maternel. Découverte.

Le biberon Emulait, qu’est-ce que c’est ?

Officiellement commercialisé le 8 mars prochain, clin d’œil à la journée internationale des droits des femmes, ce biberon innovant comble l’écart entre le sein et le biberon. Il se présente sous la forme d’une bouteille en forme de sein et d’une tétine qui a la couleur ainsi que la consistance d’un mamelon. Il peut simuler la texture, la sensation et l’élasticité du mamelon maternel. Le débit de lait, quant à lui, est aussi semblable au débit naturel du sein de la maman.

Quelle est la mission d’Emulait à travers ce biberon innovant ?

Emulait souhaite soutenir chaque bébé et chaque famille, en leur donnant les moyens d’un système d’alimentation biomimétique. Cela, afin que chacun puisse offrir la meilleure expérience d’alimentation possible à son bébé. La start-up met également un point d’honneur à aider les mamans dans le besoin. C’est la raison pour laquelle, dès que deux kits de démarrage sont achetés, Emulait offre un kit à une famille dans le besoin. « Plus qu’une bouteille, il s’agit d’un système scientifique développé à l’aide de données, de technologies brevetées, de numérisation 3D et de matériaux de qualité médicale approuvés par la FDA. » peut-on lire sur le site officiel Emulait. En plus d’offrir une alternative au sein maternel, le biberon Emulait minimise les risques de confusion entre les tétines. Ce dispositif assure une transition en douceur entre l’allaitement et l’alimentation au biberon. Il est aussi un soutien à celles qui souhaitent prolonger l’allaitement de leur enfant.

Combien cela coûte ?

Les biberons Emulait ont été conçus en collaboration avec des spécialistes de l’alimentation et de la lactation des nourrissons. Pour parvenir à une reproduction parfaite du mamelon maternel, les ingénieurs de l’entreprise ont scanné environ 1 000 mamelons et la commercialisation de ce biberon a nécessité six ans de recherches. Afin que le biberon soit au plus proche de la réalité, Emulait a choisi de concevoir son invention sous cinq formes différentes. Par ailleurs, cet accessoire est décliné en cinq carnations de peau différentes, afin de respecter parfaitement le sein naturel de la maman.

Actuellement disponibles en précommande au prix de 30 $, leur sortir officielle est prévue le 8 mars. Si l’on en croit les dires de l’un des fondateurs Ben Zeev, plus de 40 000 biberons auraient déjà été précommandés. La ressemblance avec le sein est assez frappante. Aussi, cette invention pourrait permettre à de nombreuses femmes, empêchées par les qu’en dira-t-on, d’allaiter en public ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Emulait.com.