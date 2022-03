Une “capsule de lactation” pour préserver l’intimité des jeunes mamans

Lorsque l’on devient parents, une question existentielle se pose : allaiter ou donner le biberon… C’est un sujet assez explosif mais la décision finale revient aux parents du nouveau-né, ou parfois au corps médical, lorsque l’allaitement maternel n’est pas envisageable pour diverses raisons (pas de lait, diabète gestationnel…) Certaines femmes choisissent de ne pas allaiter par peur de devoir exposer leur intimité au vu de tous quand bébé a faim alors que maman fait ses courses. Toutes les femmes ne sont pas prêtes à allaiter au beau milieu d’un magasin ou dans un hall de gare ! Une question de pudeur pour certaines, ou de peur d’être jugée pour d’autres… Les allaitements en public peuvent déranger, et parfois les anti-allaitements se révèlent violents. Pour tenter de résoudre ce problème, une université de Californie vient d’installer une capsule de lactation; présentation.

Mamava Lactation Prod c’est quoi ?

L’idée de la California State University à Northridge est de proposer un lieu sûr et confortable pour que les mamans puissent allaiter leurs enfants, ou tirer leur lait, à l’abri des regards désobligeants. La capsule de lactation a été inaugurée le 28 mars dernier dans l’une des ailes du campus. Cassidy Butow, coordinatrice administrative de l’Institut pour la santé et le bien-être communautaires du CSUN a déclaré : “Il est important que tout le monde ait un espace sûr pour tirer son lait sans se soucier de l’intimité, de sa propreté ou de devoir utiliser les toilettes pour tirer le lait“.

Pourquoi dans un campus ?

Les responsables de l’université, qui accueillent de jeunes parents dans des séances d’expression/alimentation pour bébés, ont plusieurs fois été confrontés aux difficultés de ces jeunes femmes qui souhaitaient allaiter sur le campus, ou tirer leur lait quand il le fallait. Avant cette capsule de lactation, elles étaient obligées de se réfugier aux toilettes, seul endroit qui pouvait leur offrir un peu d’intimité… Mais les toilettes ne sont pas vraiment le meilleur endroit en termes d’hygiène pour allaiter ou tirer son lait ! Pour les dirigeants du CSUN, les capsules de lactation sont une réponse à un problème concret rencontré par les jeunes mamans. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, ce n’est pas « pour cacher » l’allaitement, mais pour le rendre plus agréable !

Comment ça marche ?

La capsule de lactation a été installée dans un endroit calme du campus; pour y accéder, les parents doivent télécharger sur leur smartphone l’application Mamava. qui leur indiquera si la salle de lactation est libre, et qui permettra aux parents de déverrouiller la porte pour s’installer. A l’intérieur, ils peuvent ensuite choisir l’éclairage, la température et trouveront des prises électriques permettant de brancher un tire-lait. Pour les responsables de l’université, c’est une manière d’encourager l’allaitement, sans la peur du regard des autres. Qui plus est, ces capsules de lactation offrent un endroit propre et bien plus adapté que les toilettes du campus. D’autres capsules de lactation devraient être installées prochainement. Une seule a été installée pour le moment, et elle est apparemment très utilisée ! Plus d’infos : mamava.com